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В Рогачёве мальчик катался на тюбинге и едва не утонул в Днепре

27.01.2019 11:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Рогачёве ребёнок едва не утонул в реке во время катания на горке.  

Как сообщает БЕЛТА, семья с пятилетним сыном возвращалась домой, когда мальчик попросил покататься на горке у Днепра, где часто занимаются активным отдыхом местные жители. Родители согласились, и отец достал тюбинг.  

Ребёнок мгновенно оказался на ватрушке. Мужчина даже предположил, что сын мог упасть на неё. После этого тюбинг с мальчиком покатился с горки. Отец малыша побежал следом, но догнать не смог, в итоге тюбинг вылетел в промоину Днепра. Ребёнка понесло течением.  

На помощь поспешил гражданин, который тоже проводил время на горке вместе с сыном. Мужчина помог оказавшемуся в реке ребёнку выбраться на сушу.  

В зимнем сезоне 2018/2019 наблюдается необычайно большое число инцидентов, связанных с последствиями катания на тюбингах, поэтому мы поговорили об опасности ватрушки с травматологом-ортопедом.  

«Самое страшное, что ребёнка выбрасывает из этого спортивного устройства» (здесь подробности).  
 
 
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Новости Беларуси. В Рогачёве ребёнок едва не утонул в реке во время катания на горке.   Как сообщает БЕЛТА, семья с пятилетним сыном возвращалась домой, когда...
 
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