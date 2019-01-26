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В Рогачёве мальчик катался на тюбинге и едва не утонул в Днепре
Новости Беларуси. В Рогачёве ребёнок едва не утонул в реке во время катания на горке.
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Ребёнок мгновенно оказался на ватрушке. Мужчина даже предположил, что сын мог упасть на неё. После этого тюбинг с мальчиком покатился с горки. Отец малыша побежал следом, но догнать не смог, в итоге тюбинг вылетел в промоину Днепра. Ребёнка понесло течением.
На помощь поспешил гражданин, который тоже проводил время на горке вместе с сыном. Мужчина помог оказавшемуся в реке ребёнку выбраться на сушу.
В зимнем сезоне 2018/2019 наблюдается необычайно большое число инцидентов, связанных с последствиями катания на тюбингах, поэтому мы поговорили об опасности ватрушки с травматологом-ортопедом.
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Новости Беларуси. В Рогачёве ребёнок едва не утонул в реке во время катания на горке. Как сообщает БЕЛТА, семья с пятилетним сыном возвращалась домой, когда...
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