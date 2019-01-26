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Бейдер победил Емельяненко в финале Гран-при Bellator и стал чемпионом

27.01.2019 10:19 — Разное | СТВ  
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Новости США. Американский боец Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Поединок длился менее минуты.  

Встреча двух бойцов прошла в Лос-Анджелесе. Американцы весело приветствовали знаменитого российского спортсмена. По итогам этого поединка должен был определиться обладатель сразу двух поясов: победителя Гран-при и чемпиона в тяжёлом весе.  

Бейдер победил Емельяненко в финале Гран-при Bellator и стал чемпионом
Фото: instagram.com/ryanbader  

Бейдер сразу начал активнее, а Емельяненко действовал спокойнее, возможно, даже вяло. Райан первым атаковал, но удар не прошёл, однако через пару секунд американец повторил атаку, которая в этот раз достигла лица противника. Когда Фёдор упал, Бейдер быстро нанёс ещё несколько ударов. На этом бой и завершился. После своей победы Райан попросил зрителей поддержать россиянина.  

Для Емельяненко поражение стало шестым в карьере при 38 победах. Для Бейдера победа стала 27 при пяти поражениях.  

Несколько лет назад Фёдор Емельяненко был гостем программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.  

«Я не сторонник женских единоборств. Женщина должна быть женственной» (подробнее здесь).  
 
 
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Новости США. Американский боец Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Поединок длился менее минуты.   Встреча двух...
 
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