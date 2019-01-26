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Цукерберг решил объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

27.01.2019 11:23 — Разное | KYKY  
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Марк Цукерберг сообщил о своих планах на этот год. Он объединит Facebook и Instagram c мессенджером WhatsApp. Когда изменения вступят в силу, пользователи смогут переписываться друг с другом в этих приложениях в одно и то же время, информирует The New York Times. 

Правда, раньше Цукерберг наоборот утверждал, что после того, как Facebook выкупит права на Instagram и WhatsApp, приложения останутся независимыми друг от друга. Однако сейчас Марк убеждён, что это нововведение пойдёт всем только на пользу.

Он уверен, что по поводу безопасности переживать не стоит: разработчики защитят информацию от перехвата. Они адаптируют и «приведут к общему знаменателю» работу приложений на начальном уровне. Правда, сходу поверить в то, что данные останутся защищены пользователям, будет не так просто. Особенно после скандалов с утечками личных данных из Facebook.

Читайте по теме: Мрак Цукерберга. Как мировые СМИ рвут в клочья Facebook

 
 
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Марк Цукерберг сообщил о своих планах на этот год. Он объединит Facebook и Instagram c мессенджером WhatsApp. Когда изменения вступят в силу, пользователи смогут переписываться...
 
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