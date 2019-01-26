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Цукерберг решил объединить Facebook, Instagram и WhatsApp
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Марк Цукерберг сообщил о своих планах на этот год. Он объединит Facebook и Instagram c мессенджером WhatsApp. Когда изменения вступят в силу, пользователи смогут переписываться друг с другом в этих приложениях в одно и то же время,
Он уверен, что по поводу безопасности переживать не стоит: разработчики защитят информацию от перехвата. Они адаптируют и «приведут к общему знаменателю» работу приложений на начальном уровне. Правда, сходу поверить в то, что данные останутся защищены пользователям, будет не так просто. Особенно после скандалов с утечками личных данных из Facebook.
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