Цукерберг решил объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг сообщил о своих планах на этот год. Он объединит Facebook и Instagram c мессенджером WhatsApp. Когда изменения вступят в силу, пользователи смогут переписываться друг с другом в этих приложениях в одно и то же время, информирует The New York Times.



Правда, раньше Цукерберг наоборот утверждал, что после того, как Facebook выкупит права на Instagram и WhatsApp, приложения останутся независимыми друг от друга. Однако сейчас Марк убеждён, что это нововведение пойдёт всем только на пользу.

Он уверен, что по поводу безопасности переживать не стоит: разработчики защитят информацию от перехвата. Они адаптируют и «приведут к общему знаменателю» работу приложений на начальном уровне. Правда, сходу поверить в то, что данные останутся защищены пользователям, будет не так просто. Особенно после скандалов с утечками личных данных из Facebook.

Читайте по теме: Мрак Цукерберга. Как мировые СМИ рвут в клочья Facebook