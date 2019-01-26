На пожаре в Минском районе работники МЧС спасли 8 человек

Хозяйка квартиры и ее сын были дома, когда занялось пламя. К приезду спасателей они сами вышли на улицу.

Работники МЧС спасли пару пенсионеров, еще одну женщину, проживающую по соседству, хозяйку квартиры на втором этаже, ее 4-летнего сына и троих жильцов (среди них- 9-летний ребенок), сообщили в МЧС.

Помощь медиков понадобилась сыну хозяйки горящей квартиры, а также одной из спасенных. Они госпитализированы в областную больницу.