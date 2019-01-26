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На пожаре в Минском районе работники МЧС спасли 8 человек

27.01.2019 11:18 — Разное | Аргументы и факты  
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На пожаре в Минском районе работники МЧС спасли 8 человек
МЧС Республики Беларусь

Хозяйка квартиры и ее сын были дома, когда занялось пламя. К приезду спасателей они сами вышли на улицу.

Работники МЧС спасли пару пенсионеров, еще одну женщину, проживающую по соседству, хозяйку квартиры на втором этаже, ее 4-летнего сына и троих жильцов (среди них- 9-летний ребенок), сообщили в МЧС.

Помощь медиков понадобилась сыну хозяйки горящей квартиры, а также одной из спасенных. Они госпитализированы в областную больницу.

Рассматриваемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Огонь повредил имущество в квартире и на лестничной клетке.

На пожаре в Минском районе работники МЧС спасли 8 человек
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Теги: Гродно
 
 
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