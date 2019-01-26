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Военный атташе посольства Венесуэлы в США объявил о переходе на сторону оппозиции

27.01.2019 11:14 — Разное | Интерфакс  
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Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва объявил о том, что признает венесуэльским президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщает в субботу (в ночь на воскресенье) американский испаноязычный телеканал EVTV, работающий из штата Флорида.

"Я выражаю приверженность плану действий исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, который может покончить с узурпацией исполнительной власти, инициировать переходный период к новому правительству и проведению свободных и прозрачных выборов для всех венесуэльцев, которые захотят в них участвовать", - заявил он.

Видеозапись, на которой Х.Сильва запечатлен сидящим в военной форме в рабочем кабинете на фоне венесуэльского флага и портретов национального героя Симона Боливара, также распространена через сервис Youtube.

Некоторые СМИ утверждаю, что атташе сделал это заявление в посольстве - сидя в своем кабинете.

Это - первый известный случай, когда венесуэльский дипломат объявил о переходе на сторону Х.Гуаидо.

Пресс-секретарь Совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис, в свою очередь, приветствовал решение венесуэльского атташе.

"Это пример того, что роль военных - защищать конституционный порядок, а не поддерживать диктаторов или репрессировать собственный народ. Нужно призывать других (дипломатов Венесуэлы - ИФ) поступать так же", - написал он в Twitter.

 
 
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Военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Сильва объявил о том, что признает венесуэльским президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо,...
 
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