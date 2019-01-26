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На ЧЕ по фигурному катанию российская пара завоевала серебро в танцах на льду

27.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На Чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске определились призеры в танцах на льду. Фигуристы из России Александра Степанова и Иван Букин добавилив к копилку российской сборной серебряную медаль, сообщило агентство РИА «Новости».

Высшую ступень пьедестала заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. В ходе соревнований пара обновила мировые рекорды в ритм-танце, в произвольном танце и по общей сумме баллов. Итоговый результат французов – 217,98 баллов. Предыдущие рекорды установили они же, в ноябре 2018 года на этапе Гран-при во Франции.

Результат российских спортсменов Степановой и Букина – 206,41 балла. На третьем месте итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с итоговой суммой 199,84 балла. 

Еще две российские пары вошли в десятку лучших: Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали четвертыми, а Софья Евдокимова с Егором Базиным показали девятый результат.

Ранее стало известно, что российские фигуристки Софья Самодурова и Алина Загитова выиграли золото и серебро Чемпионата среди женщин, а Александр Самарин стал вторым среди мужчин. 



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Теги: Минск
 
 
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Высшую ступень пьедестала заняли французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. На третьем месте итальянские фигуристы.
 
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