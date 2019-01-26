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Шагаем по ступенькам правил здорового питания

27.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Шагаем по ступенькам правил здорового питания

Всем известно, что здоровые привычки человека формируются с детства: в семье, в школе, на примере родителей, в кругу друзей. Именно в детстве закладываются основы отношений маленького человека с окружающим миром. Поэтому детским садам, школам отводится особая роль в формировании здорового образа жизни, культуры здоровья у детей и подростков.

Одним из важных направлений такой работы является воспитание внимательного отношения к питанию как составной части здорового образа жизни. Для этого в государственном учреждении образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа» в 1 — 4 классах организованы факультативные занятия «По ступенькам правил здорового питания». На этих занятиях ребята усваивают нормы и правила здорового питания, а учитель обращает внимание на индивидуальные особенности и семейные традиции, время года и даже особенности местности. А как важно ребятам получать представление о правилах этикета за столом, формировать навыки приготовления простых и здоровых блюд!

Чтобы факультативные занятия проходили интересно, учитель предлагает детям множество интересных игр. Участвуя в них, ребенок не только учится сам, но и учит других — своих друзей, родителей. Кроме того, через сюжетно-ролевые игры, конкурсы, викторины, мини-проекты повышается эффективность усвоения детьми учебной программы, ведь такие формы наиболее приемлемы для детей младшего школьного возраста. Так, учитель Н.Н. Демух и ее ученики совершили заочную экскурсию на молочный завод, узнали полезные свойства молочных продуктов и даже познакомились с химическим составом молока! Всё это — в рамках интерактивной игры «Дети молока».

Учитель А.М. Чайко совместно с родителями провела факультативное занятие  «Фитобар». Ребята, а также их мамы и папы приготовили для дегустации различные полезные сборы лекарственных трав. В ходе занятия, которое проходило в живой, неформальной обстановке, дети узнали о полезных свойствах лекарственных трав, выбрали «самые вкусные», «самые живительные», «самые ароматные» травяные сборы. «Фитобар» как совместное веселое и полезное мероприятие для ребят и родителей стал примером поддержки и взаимодействия семьи и школы.

Учитель Н.В. Гирдюк и ее ученики также вместе с родителями в рамках проведения «Кулинарной гостиной» делились рецептами любимых здоровых и полезных блюд, тут же их дегустировали и давали оценку с точки зрения пользы для здоровья. А профессиональный повар А.Е. Холоп (мама одной их учениц) рассказала всем о правилах приготовления пищи с минимальной потерей полезных веществ. Медсестра детского отделения УЗ «Несвижская центральная районная больница» С.И. Рачок (тоже мама) акцентировала внимание на употреблении продуктов, которые необходимы для роста и развития детей младшего школьного возраста.

Таким образом, поддержка родителями проводимой педагогом работы — непременное условие успешного усвоения детьми навыков здорового питания.

Конечно, такая работа, начатая в младших классах, продолжается и в 5—11 классах. В рамках Дней здоровья, Недели здорового образа жизни ученики продолжают оттачивать приобретенные знания. Школьная медсестра Т.В. Ходус проводит беседы о гигиене питания («День чистых рук — для всех!»), врачи УЗ «Несвижская центральная районная больница» приглашены на тематические классные часы о правильном питании (например, по теме «Профилактика сахарного диабета»). Рисунки, плакаты, листовки, выполненные учащимися, — непременный атрибут тематических недель, посвященных здоровому питанию. Самые лучшие рисунки принимают участие и в районных конкурсах.

В результате посещения факультативных занятий «По ступенькам правил здорового питания» ребята ориентируются в разнообразии продуктов и могут делать выбор самых полезных. Кроме того, знания этикета приема пищи помогут в дальнейшем устанавливать контакты с другими людьми, формируют устойчивые навыки культуры поведения за столом. Знания о правильном питании становятся важной составной частью здорового образа жизни современного человека.

Ирина ЯЩЕНКО,

заместитель директора

по учебной работе

ГУО «Средняя

 школа № 3 г. Несвижа».

 


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Всем известно, что здоровые привычки человека формируются с детства: в семье, в школе, на примере родителей, в кругу друзей. Именно
 
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