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КХЛ: Минское «Динамо» прервало серию из пяти поражений подряд

27.01.2019 09:04 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: Минское «Динамо» прервало серию из пяти поражений подряд
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет в поединке открыл «Джонатан Блум» (10-я). «Слован» отыгрался на 17-й стараниями Марио Лунтера, а затем вышел вперед благодаря голу Эрика Желинаса (21-я). Однако на большее у хозяев сил не хватило. В свою очередь минчане забросили еще трижды: на 33-й отличился Андрей Степанов, на 37-й – Артем Волков, на 59-й – Александр Китаров.

- Матч получился интересным. Обе команды хотели победить. Мы прекрасно понимали, что «Слован» будет мотивирован после девяти поражений подряд. Неплохо начинали. Потом хозяева перехватили инициативу. Во втором периоде пришлось нелегко. Благодарен команде за то, что выстояла. Ну, а решающим стал гол Волкова в меньшинстве, - прокомментировал исход встречи главный тренер «Динамо» Андрей Сидоренко, слова наставника приводит официальный сайт клуба.

Благодаря этой победе клуб прервал серию из пяти поражений подряд. Команда не выигрывала с 11 января 2019 года. Следующий матч минчане проведут 28 января в гостях с ЦСКА. 

КХЛ: Минское «Динамо» прервало серию из пяти поражений подряд
КХЛ: минское «Динамо» допустило пятое поражение подряд
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Теги: Минск
 
 
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В гостевом матче «зубры» со счетом 4:2 обыграли «Слован».
 
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