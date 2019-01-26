В Столбцах волк напал на людей – пострадали четыре человека

Сообщения об агрессивном волке поступили в столбцовский РОВД 26 января вечером. В больницу за помощью обратились четверо укушенных. На поиск животного направили несущие службу в городе милицейские наряды.
Вскоре в милицию обратился местный житель, который видел волка на улице 17-го сентября. Мужчина рассказал, что животное бросалось на его автомобиль.
В итоге волка сумел обезвредить милиционер-кинолог, который применил автомат Калашникова.
«Животное получило ранение лапы и скрылось сначала в направлении поля на окраине города, а затем – в расположенный неподалеку лесной массив. Там милицейскими нарядами животное было блокировано, а прибывшими членами БООР – обезврежено», - сообщили в УВД Миноблисполкома.