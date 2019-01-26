|
В Столбцах волк напал на четырёх человек. Животное обезврежено
Новости Беларуси. Вечером 26 января в Столбцах на местных жителей напал волк. Животное обезвредили правоохранители.
По
Первое нападение зверя произошло возле железнодорожной станции, пострадали мужчина и женщина. Второй инцидент случился в том же районе, травмы получили два человека.
На поиск животного были направлены милицейские наряды. Через несколько минут правоохранителям снова сообщили о волке. По словам местного жителя, млекопитающее бросалось на его машину.
Для обезвреживания хищника был использован табельный автомат Калашникова. Животное получило ранение лапы и скрылось в лесу. Там волк был сначала блокирован, а затем обезврежен.
По факту случившегося проводится проверка.
Несколько лет назад под Речицей волк напал на людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 26 января в Столбцах на местных жителей напал волк. Животное обезвредили правоохранители. По сведениям УВД Миноблисполкома, сразу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)