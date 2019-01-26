«Нужно доучить тройные прыжки». Как и почему лучшая фигуристка Беларуси наблюдала за ЧЕ с трибуны

Александра Чепелева занимается фигурным катанием на той самой арене, которую закрывают ради общепита для Европейских игр . Ей не хватило всего полбалла, чтобы пробиться на чемпионат Европы в Минске. В интервью SPORT.TUT.BY лучшая фигуристка страны рассказала, каково ей было наблюдать за соревнованиями с трибуны, а также о нацарапанном автографе от одного из чемпионов и драматичной развязке в произвольной программе у женщин.



Александра Чепелева

«Не могу сказать, что я хуже девочек, которые выступили на чемпионате Европы»

В декабре 2018 года Александра Чепелева выиграла чемпионат страны по фигурному катанию на льду. Девушке нет и 16 лет. Минский чемпионат Европы по фигурному катанию на льду стал первым стартом, на который она проходила по возрасту, однако, увы, выполнить норматив для отбора на первенство не удалось, и Беларусь так и не была представлена в женском одиночном катании.

— Я ездила на разные турниры, пыталась набрать необходимую сумму баллов, — объясняет Саша. — В короткой программе взяла необходимый минимум, а в произвольной — в первый раз не хватило меньше балла, а во второй — всего полбалла. Совсем чуть-чуть!

Чепелева появилась льду «Минск-Арены» во время церемонии открытия чемпионата Европы с флагом Сербии, а затем наблюдала за турниром с трибуны — с грустью и радостью.

— Когда пришла смотреть короткую программу и увидела девочек на льду — как они катали и сколько набирали баллов, — мне было обидно, — говорит Чепелева. — Не могу сказать, что я хуже девочек, которые выступили у нас. Обижалась на себя, при этом понравилось смотреть на тех фигуристок, с кем дружу: с девочкой из Болгарии Сашей Фейгин, латвийкой Элизабет Юбкане и литовкой Паулиной Раманаускайте. Непередаваемые эмоции, когда ты сидишь так близко ко льду! Очень рада, что такие соревнования состоялись у нас в стране.





С одной стороны, Чепелева — подросток, ходит в десятый класс, так, казалось бы, что с того, что сейчас она не выступила на чемпионате Европы. С другой — россиянка Алина Загитова в 15 лет стала чемпионкой Европы и Олимпийских игр.

— В России совсем другой уровень катания, поэтому не стоит даже сравнивать, — уверена Саша. — Дело не в спортсменах, а в том, что у нас в стране нет всего оборудования, а тренерам не хватает опыта. Или вот еще что. Из-за того, что летом в Минске пройдут Европейские игры, у нас на на Каролинском проезде закрыли главную ледовую арену. Там будет столовая. В итоге у нас остался один каток. Понятно, что у детей стало меньше льда. Насколько я знаю, в мае каток тоже «разморозят». Где тогда мы будем кататься?!

— Как сейчас вы делите каток?

— Утренние тренировки нашей группы проходят в то же время, что и раньше. «Вечерний лед» сдвигается, но обычно стоит в районе четырех-пяти вечера. Иногда тренировки проходят в семь часов, есть и позже. Меня часто оставляют на «второй лед», потому что за один час почти ничего не успеваешь сделать. То есть мне пытаются создать условия для подготовки, но речь ведь идет не только обо мне, верно? Маленьких детей отправили домой до сентября, кого-то куда-то перевели. Почему нельзя было любое другое место, а не наш ледовый дворец, оборудовать под нужды Европейских игр? Не понимаю.





— Хочется, чтобы в Беларуси больше внимания уделяли фигурному катанию, — продолжает Саша, — но повлиять на ситуацию я не могу. Так что буду продолжать кататься, кататься хорошо, чтобы занимать высокие позиции.

— Высокие — это какие? На призы ведь рассчитывать сложно с учетом того, как хороши россиянки.

— Ученики Этери Тутберидзе — это отдельная история. С ними сейчас никто не сравнится. Для меня попасть в десятку на крупных международных стартах будет здорово. Но важно не столько место, сколько количество баллов за программу и ощущения после проката. Понравилось ли тебе самому, что ты сделал.

— В России тренеров чемпионок упрекают в том, что девочки сдерживают физиологическое развитие гомонами. У нас такое есть?

— Нет, я такого не знаю. Не слышала.

«Морган расписывался для меня шариковой ручкой, и в ней внезапно закончились чернила. Начало подписи видно, а вторая половина нацарапана»

Как это часто бывает, в фигурном катании Саша Чепелева оказалась благодаря любви к этому виду спорту мамы.

— Она хотела отдать в него мою старшую сестру, но что-то не заладилось, — говорит Саша. — А в случае со мной — получилось. Благодарна маме. Очень нравится то, чем занимаюсь. Впервые встала на коньки в уличной «коробке». Родители держали меня за руки с двух сторон. К нам подъехал тренер, сказал: «Отпустите, поедет сама!» Всего пару раз упала и довольно быстро освоилась на коньках. В четыре года пошла в секцию по фигурному катанию, и вот!

На чемпионат Европы в Минске Саша ходила с мамой и папой, подружками по фигурному катанию. Самой захватывающей частью для нее стали соревнования в парном катании.

— Рада, что победили французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Они красиво катаются вместе, у них сложная программа.

— Может, ты уже подумываешь о смене амплуа?

— Предлагали уйти в парное катание — в спортивное и в танцы, но мне нравится кататься одной. А что касается тех самых французов, то я взяла автограф у Моргана. Он расписывался для меня шариковой ручкой, которая была у него в руках, и в ней внезапно закончились чернила. То есть начало подписи видно, а вторая половина нацарапана. И тем не менее автограф есть! Я рада! Думала о том, чтобы обвести пишущей ручкой то, что вышло. Но, знаете, не хочу испортить! Морган извинился выражением лица и тем, что пожал плечами. Что ж, бывает.

— А как тебе развязка в женской части соревнований?

— Не ожидала от Загитовой, что она может что-то сорвать. Но все равно мне понравилось ее выступление. Рада за Софью Самодурову. Она откатала свою программу красиво, артистично. Если бы Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приехали к нам на чемпионат, то вышли бы захватывающие соревнования. Без них, конечно, тоже была борьба на всех уровнях, но могло быть еще круче.



Ванесса Джеймс и Морган Сипре

В течение недели Саша была всего раз в гимназии — в понедельник, когда сходила на три урока. Одноклассники интересуются у нее, что интересного происходит на «Минск-Арене». Она обещает им рассказать при встрече, но, конечно, ничто не мешает девушке освещать чемпионат в соцсетях.

— Выкладывала истории в Instagram с фрагментами выступлений фигуристов, а в четверг сфотографировалась с российской танцевальной парой Александрой Степановой и Иваном Букиным. Случайно встретила их в ТРЦ «Арена-Сити». Они прогуливались по магазину и с радостью откликнулись на просьбу о фото. В подписи к фотографии в Instagram пожелала ребятам отличного проката, и мне даже ответили. Здорово! Нравится фотографироваться с кем-то знаменитым, когда он тоже получает от этого удовольствие.

— Еще я подходила к Татьяне Анатольевне Тарасовой, — добавляет Саша. — Она разрешила с ней сфотографироваться. Фото у меня пока нет, так как снимали на чужой телефон, и мне пока его не прислали.

Через год Саша Чепелева рассчитывает дебютировать на континентальном первенстве. Следующее пройдет в австрийском городе Грац.

— Смотрю и на Медведеву, и на Загитову и не только. Понимаю, что мне нужно кататься лучше и делать сложные элементы. Например, доучить тройные прыжки. Многие фигуристки в моем возрасте делают каскады из двух тройных прыжков, так как с двойными ты никуда не продвинешься… Про мои прыжки говорят, что они высокие, хорошие. Также у меня получаются вращения. А вот над скольжением следует поработать.