Футболисты брестского "Динамо" прибыли на первый предсезонный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестской команды.



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В выездном списке 27 игроков, среди которых опытнейший форвард Артем Милевский, вернувшийся из венгерского клуба "Кишварда".

На предстоящем сборе подопечные чешского специалиста Марцела Лички проведут 3 контрольных матча: 30 января против местного клуба "Аль-Джазира" из Абу-Даби, также с двумя представителями китайского чемпионата - 1 февраля с "Гуанчжоу Эверграндом" и 8 февраля с "Шанхаем СИПГ". Затем динамовцы вернутся домой, после чего возьмут курс на турецкий Белек, где с 13 по 27 февраля проведут второй сбор.