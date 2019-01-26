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В результате взрывов в церкви на филиппинском острове Холо погибло 20 и пострадал 81 человек
Ранее объявленное число жертв двух взрывов внутри и около католической церкви на филиппинском острове Холо составило 20 человек, ранения получил 81 человек, сообщила местная полиция.
Ранее информация о 27 погибших была распространена ошибочно, говорится в сообщении.
Как сообщалось, одно взрывное устройство было приведено в действие внутри католической церкви на острове Холо во время утренней мессы, второе - в непосредственной близости от входа в собор.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.
В данном районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф".
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Ранее объявленное число жертв двух взрывов внутри и около католической церкви на филиппинском острове Холо составило 20 человек, ранения получил 81 человек,...
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