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Германия выделяет 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников

27.01.2019 12:30 — Разное | Интерфакс  
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Германия выделяет 12 миллионов евро на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге, акция приурочена к 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда, говорится в совместном заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса и его российского коллеги Сергея Лаврова.

"Мы, главы МИД Германии и Российской Федерации, приветствуем решение германского правительства, которое основано на признании ответственности совершенной несправедливости, сделать добровольный гуманитарный жест по отношению к жертвам блокады, которые еще живы, в форме помощи на 12 миллионов евро для модернизации больницы для ветеранов войны и создания германо-российского центра встреч для представителей российской и немецкой общественности и жертв блокады в Санкт-Петербурге", - сказано в совместном заявлении, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

Министры отметили в заявлении, что эта акция "улучшит качество жизни жертв блокады" и будет способствовать историческому примирению между странами и укрепит двухсторонние отношения.

По словам Х.Мааса, этот символический жест даст сигнал тому, что "подобное никогда не должно повториться".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии подчеркнула, что данная инициатива Германии "не означает закрытия вопроса о предоставлении правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности".

Она также отметила, что ранее власти ФРГ на основании договоренностей, достигнутых с Международной еврейской конференцией по материальным претензиям к Германии, выплатили 2,5 тыс. евро блокадникам-евреям в рамках ответственности Германии за Холокост.

 
 
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Германия выделяет 12 миллионов евро на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч в Санкт-Петербурге, акция приурочена...
 
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