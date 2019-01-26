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Гуаидо готовил акции венесуэльской оппозиции, посещая США, Колумбию и Бразилию - агентство

27.01.2019 11:38 — Разное | Интерфакс  
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, перед январскими событиями совершил несколько неафишированных поездок в Вашингтон, Колумбию и Бразилию для того, чтобы обсудить стратегию оппозиции, информирует агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По сообщению агентства, чтобы не вызывать подозрений у властей страны Х.Гуаидо покидал Венесуэлу не через международный аэропорт Каракаса, а через относительно прозрачную границу с Колумбией.

"Решение вступить в прямую конфронтацию с Мадуро стало возможным лишь ввиду сильной поддержки администрации Трампа", - продолжает АР. Агентство напоминает, что в августе 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о возможности применения "военной опции" для урегулирования кризиса в Венесуэле. Затем Д.Трамп подверг венесуэльского президента Николаса Мадуро жесткой критике в обращении к Генеральной Ассамблее ООН.

Ситуация в Венесуэле начала осложняться после того, как ряд стран не признали правомочность вступления Николаса Мадуро в должность президента страны на второй срок. Церемония прошла ранее в январе. В качестве обоснования для этого шага была названа "нелегитимность" прошедших в стране президентских выборов.

В среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Х.Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны прошли массовые манифестации противников Н.Мадуро.

Затем власти ряда латиноамериканских государств, а также США, Канады и некоторых других стран мира заявили о признании Х.Гуаидо.

 
 
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, перед январскими событиями совершил несколько неафишированных поездок в...
 
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