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«Плюшевый флешмоб». Загитова показала подарки с ЧЕ в Минске

27.01.2019 14:02 — Разное | СТВ  
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Новости России. Около часа назад олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова опубликовала в Instagram снимок с игрушками, подаренными фанатами на ЧЕ в Минске. Девушка поблагодарила всех за поддержку.  

«Мои первые и дорогие мне медали в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду – ВЫ ЛУЧШИЕ. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение», – рассказала серебряная призёрка соревнований в Минске.  

«Плюшевый флешмоб». Загитова показала подарки с ЧЕ в Минске
Фото: instagram.com/azagitova  

Вероятно, дети будут очень довольны, потому что на одном из самых ярких фото чемпионата виден неподдельный восторг от огромного красного медведя.  

«Плюшевый флешмоб». Загитова показала подарки с ЧЕ в Минске
Фото: Getty Images  

Этот мощный медведь также стал поводом для отдельного снимка Софьи Самодуровой и Алины Загитовой.  

«Плюшевый флешмоб». Загитова показала подарки с ЧЕ в Минске
Фото: instagram.com/shvetskiyfilipp  

Стоит упомянуть, что Алина написала пост в Instagram не только на русском, но и на японском языке. Это в очередной раз показывает, как сильно японцы симпатизируют фигуристке, если она захотела продублировать для них текст.  

Напомним, женское одиночное катание на ЧЕ в Минске завершилось вечером 25 января. 

Победительницей стала Самодурова, серебро взяла Загитова (подробнее здесь).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости России. Около часа назад олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова опубликовала в Instagram снимок с игрушками, подаренными фанатами на ЧЕ в Минске....
 
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