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«Плюшевый флешмоб». Загитова показала подарки с ЧЕ в Минске
Новости России. Около часа назад олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова опубликовала в Instagram снимок с игрушками, подаренными фанатами на ЧЕ в Минске. Девушка поблагодарила всех за поддержку.
«Мои первые и дорогие мне медали в 2019 на Чемпионате Европы! Спасибо Минску и всем болельщикам, кто переживал за меня. Большая благодарность моим тренерам Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу Дудакову за то, что вы всегда со мной. Отдельное спасибо моим фанатам за «плюшевый флешмоб» на льду – ВЫ ЛУЧШИЕ. С такой поддержкой я чувствую себя уверенно, и мне хочется радовать вас новыми прокатами. Игрушки подарила детям из детского дома, пусть у них тоже будет отличное настроение», –
Вероятно, дети будут очень довольны, потому что на одном из самых ярких фото чемпионата виден неподдельный восторг от огромного красного медведя.
Этот мощный медведь также стал поводом для отдельного снимка Софьи Самодуровой и Алины Загитовой.
Стоит упомянуть, что Алина написала пост в Instagram не только на русском, но и на японском языке. Это в очередной раз показывает, как сильно японцы симпатизируют фигуристке, если она захотела продублировать для них текст.
Напомним, женское одиночное катание на ЧЕ в Минске завершилось вечером 25 января.
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Новости России. Около часа назад олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова опубликовала в Instagram снимок с игрушками, подаренными фанатами на ЧЕ в Минске....
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