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Анна Бузова отписалась от Instagram-аккаунта сестры. Что произошло?
Новости России. В Сети бурно обсуждаются взаимоотношения сестёр Бузовых, которые недавно вернулись домой после совместного отдыха.
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Фанаты певицы недоумевают, что могло произойти между столь дружными родственницами. Пользователи высказали несколько предположений. Первые говорят, что сёстры могли поссориться ещё до полета, и именно поэтому решили лететь разными классами. Вторые считают, что Ольга могла пожалеть денег. Третьи думают, что неправа Анна. Бузова-старшая не обязана оплачивать билет на самолёт сестре, поскольку та сама нормально зарабатывает.
Что касается самих обсуждаемых персон, то Ольга на этот счёт ничего не говорит, а её младшая сестра пару слов сказала.
«Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого», – пояснила свой выбор в комментариях Анна.
«Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но!!!! Надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе. А если серьёзно, то я очень соскучилась по работе. Хочется скорей окунуться с головой в рабочие дела», –
Пока что неясно, что произошло между сёстрами, но наверняка они скоро помирятся. А мы недавно рассказывали о том, как изменились Бузовы за прошедшие годы.
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Новости России. В Сети бурно обсуждаются взаимоотношения сестёр Бузовых, которые недавно вернулись домой после совместного отдыха. Как сообщает Starhit, Ольга...
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