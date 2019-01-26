ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анна Бузова отписалась от Instagram-аккаунта сестры. Что произошло?

27.01.2019 13:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. В Сети бурно обсуждаются взаимоотношения сестёр Бузовых, которые недавно вернулись домой после совместного отдыха.  

Как сообщает Starhit, Ольга выбрала бизнес-класс, в то время как Анна и их общая подруга летели эконом-классом. Вскоре после этого Бузова-младшая отписалась от своей сестры в Instagram.  

Фанаты певицы недоумевают, что могло произойти между столь дружными родственницами. Пользователи высказали несколько предположений. Первые говорят, что сёстры могли поссориться ещё до полета, и именно поэтому решили лететь разными классами. Вторые считают, что Ольга могла пожалеть денег. Третьи думают, что неправа Анна. Бузова-старшая не обязана оплачивать билет на самолёт сестре, поскольку та сама нормально зарабатывает.  

Анна Бузова отписалась от Instagram-аккаунта сестры. Что произошло?
Фото: instagram.com/annabuzova  

Что касается самих обсуждаемых персон, то Ольга на этот счёт ничего не говорит, а её младшая сестра пару слов сказала.  

«Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого», – пояснила свой выбор в комментариях Анна.  

«Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но!!!! Надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе. А если серьёзно, то я очень соскучилась по работе. Хочется скорей окунуться с головой в рабочие дела», – добавила Бузова-младшая спустя несколько часов.  

Пока что неясно, что произошло между сёстрами, но наверняка они скоро помирятся. А мы недавно рассказывали о том, как изменились Бузовы за прошедшие годы.  

Посмотреть на детские фотографии Ольги и Анны можно здесь.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Сети бурно обсуждаются взаимоотношения сестёр Бузовых, которые недавно вернулись домой после совместного отдыха.   Как сообщает Starhit, Ольга...
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате взрывов в церкви на филиппинском острове Холо погибло 20 и пострадал 81 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика