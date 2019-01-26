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Мадуро заявил, что глава МИД Венесуэлы на СБ ООН ясно выразил позицию свободной и независимой страны
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании СБ ООН четко и ясно выразил позицию свободной независимой страны, написал в субботу в своем Twitter президент страны Николас Мадуро.
"Слова Х.Арреасы - это слова главы МИД свободного и суверенного народа, который никогда не будет подвержен прихотям и замыслам какой-либо империи", - говорится в сообщении.
"Венесуэла мощно, ясно и уважительно выразила истину перед миром. Мы продолжаем побеждать", - написал Н.Мадуро.
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Мадуро заявил, что глава МИД Венесуэлы на СБ ООН ясно выразил позицию свободной и независимой страны
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на заседании СБ ООН четко и ясно выразил позицию свободной независимой страны, написал в субботу в своем Twitter президент страны...
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