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Юлия Латынина: "Россия не Мордор, а труп"
Юлия Латынина
— Вот как динозавр — ему заменяют мозг инстинкты: хватательный, стрекательный и оборонительный, — заявила Юлия Латынина в авторской программе «Код доступа» на
Ходорковскому или мне, или вам кусочек государства в аренду не дадут. А Дерипаске — пожалуйста. Он социально близкий. И в результате всем будет польза. Дерипаска сделает то, что ему надо. Сданный в аренду кусок государства получит деньги, а у публики создастся впечатление, что у государства есть мозг. Хотя в данном случае это, конечно, мозг Дерипаски, но он вот так позаимствовал на минуточку мертвое тело этого государства, облачился в него как в одежду и сделал что надо.
Вот сейчас, если кто считает, что Россия — это Мордор, которым непрерывно руководит такое недремлющее Око Саурона, он просто не понимает, как на самом деле Россия устроена. Это не Мордор, это труп. И как всякий труп, он иногда разлагается, пахнет, у него отваливаются струпья и клочки. В этот труп периодически заселяются всякие духи. Как мы знаем из учебников под демонологии, духи, которые заселяются в труп, являются плохими. Никто еще не слышал, чтобы ангел заселился в труп и сделал хорошее дело. И поэтому если кто-то попробует заселиться в труп, скажем, и остановить дело «Нового величия», у него ничего не получится. Потому что статус зомби не совместим с благими намерениями.
Но это не значит, что дело «Нового величия» устроил лично Путин или что по украинцам в Керченском проливе стрелял лично Путин или что Рыбку сажал лично Путин. Это значит, что просто тот дух, которому это тело нужно или которому нужны деньги или потому, что кого-то обидели — в вот в этот момент заселился в труп данного государства или в сегмент трупа и сделал свое дело.
«Чем большую мерзость ты делаешь, тем выше очки»
В этом смысле как бывший кагэбэшник Путин очень хорошо знает, что в большой стране всегда найдется масса добровольцев делать мерзости, надо им только не мешать. Все сами сделают. И наше государство это в этом смысле такой антирынок. Потому что, что такое рынок? Это одноуровневая сеть. Это сеть, в которой каждый сегмент принимает решение о том, по какой цене продавать товар. У рынка нет центрального мозга, потому что если бы мозг был, то это был бы «Газпром», а не рынок. На рынке цены образуются за счет спроса и предложения.
И наше государство очень похоже на такой рынок, на котором продаются звездочки. Звездочки продаются за два вида валюты: за деньги и за заслуги. Госчиновник и депутаты, и прочие, они делают два вида деятельности: во-первых, он зарабатывают деньги, чтобы купить новые звездочки, во-вторых, они зарабатывают очки.
Но есть еще правила игры, согласно которым очки можно заработать только большей мерзостью. Вот чем большую мерзость ты делаешь, тем выше очки. И вот что ты должен знать — что за мерзость с тебя очки никогда не снимут. Вот если убьешь Магнитского, украдешь 250 миллионов долларов, подведешь Россию под санкции — с тебя очков никогда не снимут. Арестуешь украинских моряков, подведешь Россию под нарушение Женевской конвенции обращения с пленными; арестуешь Савченко, опозоришься на весь мир в процессе — санкций против тебя никогда не будет. Вот если ты сделаешь что-то хорошее, то санкции могут быть.
И, соответственно, обратите внимание, что 90% этих репрессивных и безумных законов, они принимаются абсолютно под каждого конкретного лоббиста. И регистрация каждого мобильника, даже если с нас не слупят 100 рублей, как они собираются, то все равно этот создаст новый гигантский государственный рынок, где всё это будет регистрироваться.
И в этом смысле да, творцом этой уникальной системы, при которой каждый мерзавец имеет возможность воспользоваться государством как трупом, надеть его на себя как плащ, является лично Путин. Это его детище, это его архитектура. Но вот отвечать за каждого тролля он не будет. Он выстроил систему так, чтобы не отвечать, так, чтобы, с одной стороны, сами прибегали и просили: «Дайте нагадить», а, с другой стороны, всегда можно было сказать: «Так ведь это же не я, это кто-то другой».
И вот это важный вопрос, потому что если вы спросите, а кому нагадить, то ответ, к сожалению, печальный, потому что в первую очередь России. Гадят эти люди, прежде всего, России. Вот это заблуждение, что они гадят каким-то пиндосам, украинцам, Европе и так далее. Они гадят России, ее будущему, ее экономике, ее настоящему.
«Мы превратились в государство-изгой»
Вот обратите внимание, прекрасное расследование сайта проект. По официальной оценке Росстата за третий срок президентства Путина из России уехало 1,7 миллионов человек. А при этом данные занижены в разы. Если посмотреть на 24 зарубежных страны, по которым известны данные за 16-й год, выехало в 6 раз больше людей, чем у Росстата. То есть в мире проживает 10,6 миллионов человек, покинувших страну, 7% населения России. Мы занимаем по числу мигрантов — путинская Россия — третье место после Индии и Мексики. Это при том, что Индия — это страна с населением 1,3 миллиарда людей, а Мексика — это бандитская нищая территория, у которой практически слабо охраняемая граница с США.
При этом выбывшее население замещается таджиками. Некоторые, конечно, иногда взрывают дома, но зато у них в массе своей гораздо ниже уровень образования, что для зомби-государства тоже важно.
Обратите внимание, что за время правления Путина Россия потеряла статус культурной и экономической метрополии. Это третий развал Российской империи. Первый был, когда пришли большевики и учредили национальные республики. Второй был, когда в 91-м году эти республики отделились от России. А третий произошел при Путине, когда Россия перестала быть для элит этих республик метрополией, перестала быть местом, куда уезжают, чтобы обучить детей в университетах и куда уезжают, чтобы сделать карьеру. Наши IT-компании потеряли весь украинский рынок. Грузинская молодежь лучше говорит на английском, чем на русском.
Ну, и, конечно, в результате этой деятельности Россия потеряла всякое международное уважение, потому что мы превратились в государство-изгой. И вопрос — зачем? Ответ точно такой же, как в случае Венесуэлы, потому что все эти действия наносят колоссальный ущерб России как государство, но они, действительно, укрепляют личную власть одного человека. Более того, они при этом не нагружают его большим количеством работы, потому что не нужно управлять страной в режиме личного управления как Сталин, достаточно построить систему этого государства-лего, где отдельные части сдаются в аренду тем, кто хочет делать мерзости.
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Путинское государство не имеет на самом деле единого мозга, из которого оно управляется.
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