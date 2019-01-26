Когда и как пить антибиотики? Самые распространенные заблуждения



Андрей Витушко

Антибиотик, вирусы и бактерии

Самые распространенные заблуждения об антибиотиках

Антибиотики всем для профилактики?

Когда антибиотики нужны?

Как правильно принимать антибиотики?

Побочные эффекты антибактериальной терапии

Вопросы из зала

рассказал врач на встрече с родителями в рамках социального проекта «Рождественские встречи «Ты не одна». —Андрей продемонстрировал на экране, что разница между вирусами и бактериями визуально колоссальная. Кишечная палочка приблизительно в 10 раз меньше, чем эритроцит. Вирусы в сотни раз меньше бактерий.Антибиотик — это лекарственный препарат, который воздействует на бактерии.Антибиотики помогли увеличить продолжительность жизни людей минимум на 20 лет. Это огромное достижение медицины 20 века, а может быть, главное за всю историю ее развития.Как правило, это выглядит так: у ребенка была температура и насморк 3-5 дней, температура снизилась. Кажется, ребенок пошел на поправку, а потом снова появляется температура, может быть не такая большая, как была, появляется кашель или боль в ушах, начинает развиваться пневмония или отит.Такая ситуация особенно актуальна для некоторых вирусов, например, для вируса гриппа. После перенесенного гриппа у 30% невакцинированных детей проявляются бактериальные осложнения — пневмония, бактериальный бронхит или отит. Это специфика вируса и специфика реакции организма на этот вирус.При этом, если брать другие вирусы, риск развития бактериальной инфекции обычно намного меньше - 5-10%. То есть если мы возьмем 10 детей с соплями, то приблизительно у одного из этих 10 детей разовьется отит, и его придется лечить антибиотиками.Невозможно сказать, у кого конкретно из этих 10 детей будет болеть ухо, нет способов это выяснить. Можно было бы предположить, что с первого дня вирусной инфекции всем детям давать антибактериальный препарат в профилактических целях, мы остановим развитие бактериальной инфекции. И ни у кого из этих детей не будет болеть ушко. Но, к сожалению, это не работает.Применение антибиотиков при вирусной инфекции не имеет никакого смысла.Действительно, при вирусной респираторной инфекции после 3 дней ситуация начинает улучшаться и температура должна снижаться, но так бывает не всегда. Температура может длиться и 5, и 6 дней, при этом антибиотики в этой ситуации не показаны. Если у ребенка температура держится три дня — обратитесь повторно к врачу.Это неправда. Большинство отитов являются вирусными, но есть и бактериальные отиты, которые требуют антибактериального лечения, но это далеко не 100%.В большинстве ситуаций, когда болит горло — это вирусная инфекция. Если болит горло и нет насморка, боль в горле настолько сильная, что ребенок не может есть, лимфоузлы увеличены, то это действительно может развиваться ангина, но такое бывает не так часто.Это тоже миф. Такое бывает на фоне вирусной инфекции или на фоне аллергии. Аллергия может быть без вирусной инфекции на разные другие факторы, не связанные с инфекцией. Если эта ситуация повторяется постоянно, потом ребенку могут диагностировать бронхиальную астму. И с применением антибиотиков это никак не коррелирует.Есть такое высказывание: насморк лечится за неделю, а если не лечить – проходит за 7 дней. Это про взрослых, не про детей. У детей насморк до 14 дней не считается проблемой. На 4-5 день выделения из носа становятся желто-зелеными, это не всегда значит, что начинает развиваться какая-то условно патогенная флора, которая стремится нам навредить и убить наш организм. Это проявление деятельности лейкоцитов.Многие из вас видели детей, которые ходят в детский сад с зелеными соплями, это не значит, что у них хронический синусит. У них просто не прошел еще насморк, а они пошли в сад. Потом организм подцепил новую вирусную инфекцию, и зеленые сопли идут и идут. Поэтому желто-зеленые выделения из носа — это не всегда синусит и не всегда нужно лечение антибиотиком. За 10 дней сопли уже должны поменяться. Если так не происходит, можно предположить, что что-то пошло не так, и повторно обратиться к врачу.В амбулаторной практике профилактически антибиотики применяются очень редко. Если применять антибиотики направо и налево, бактерии очень быстро адаптируются к этим антибактериальным препаратам, и препараты перестают работать.Первые устойчивые бактерии к пенициллину появились уже через год после того, как стали применять пенициллин. Сразу была такая эйфория: люди считали, что победили все инфекции на свете. Эффект был невероятный: тяжелым пациентам, которые умирали, давали пенициллин, и они поправлялись. Через год эйфория прошла, потому что появились бактерии, на которые пенициллин не действовал.Когда мы бесконтрольно применяем антибиотики, то растет количество бактерий, устойчивых ко многим антибактериальным препаратам, и возникает проблема антибиотикорезистентности. Растет количество бактерий, которые вызывают инфекции, и которые лечатся все более и более сильными препаратами. Это глобальная проблема.Кроме того, на фоне бесконтрольного применения антибиотиков возникают грибковые инфекции. Бывает такое, что после применения антибиотиков развивается молочница. Это происходит из-за того, что антибиотики уничтожают не только вредные бактерии, которые могут нанести вред нашему организму, но и полезные. А на грибы они не действуют. И грибы начинают размножаться.При бактериальной ангине (особенно стрептококковой).При мочевых инфекциях.При бактериальной пневмонии.В некоторых других случаях (а в каких - решает врач).Не надо просить врача, чтобы он назначал антибиотики или чтобы выписал более сильные препараты. Врач лучше знает, какой препарат в этой ситуации показан и почему правильнее назначать препарат более узкого спектра воздействия. Если мы будем применять его правильно, не будет развиваться устойчивость.Большая проблема Беларуси в том, что антибиотики продаются без рецепта. Таким образом мы провоцируем людей на бесконтрольное применение антибиотиков. В Японии есть люди, которым по 40-50 лет, и они ни разу в жизни не употребляли антибиотики. Таких людей очень много. В этой стране с 50-х годов введены ограничения на применение антибиотиков, и японцы не вымерли.Так, как вам рекомендовали!Антибиотики должны дозироваться не три раза в день, а через равные интервалы времени в сутки, чтобы концентрация антибиотика в крови была одинаковая. В нашем отделении вводят антибиотики в 6, 14 и 22 часа. И очень важно не отступать от графика, иначе концентрация антибиотика в крови будет снижаться, и действие препарата ухудшается.Если препарат нужно давать 3 раза в сутки, мы сталкиваемся с проблемой, что в 6 часов ребенок еще спит, а в 22 уже спит. Тогда нужно спросить у доктора, есть ли подходящие препараты с меньшей кратностью применения, например, 2 раза в сутки, чтобы давать в 9 утра и 9 вечера, например.На фоне приема препарата на 2-3 сутки пациенту должно стать легче. Если лучше не стало, пациент вялый, появляются новые симптомы, значит, можно подумать, что антибиотик не работает. Надо снова показаться врачу.Бывают такие ситуации, когда пациенту стало лучше, и антибиотик бросили пить. Это неправильно. Так мы тренируем бактерии, и в следующий раз антибиотик может не подействовать на эту инфекцию, придется применять более серьезный препарат.Когда ребенок может пить, может есть, применяются эффективные оральные препараты — суспензии и таблетки.Если человек не может пить и есть, ему надо ехать в больницу. Дети могут легко обезвоживаться, это очень серьезно. В больнице можно поставить катетер и вводить антибиотики внутривенно. Внутримышечно же вводятся сразу несколько препаратов – антибиотик и препарат для обезболивания. Это два препарата с высокой аллергенностью. Нет причин для ввода антибиотика внутримышечно.Когда врач принимает решение лечить антибиотиком, есть вероятность развития побочных эффектов. Они встречаются часто – у 10% пациентов.Аллергические реакции (антибиотики — чемпионы по аллергенности среди всех медикаментов).Сыпь.Тошнота, рвота, диарея.Развитие грибковой инфекции.Боль в животе и др.Несмотря на подробный рассказ, после окончания лекции молодые мамы задали наболевшие вопросы— Я не могу в короткой форме рассказать, когда назначаются антибиотики, этому учатся годами.— Это пережиток советской педиатрии, когда за здоровье пациента отвечал врач. Считается, что врач виноват в том, что у одного из 10 детей с соплями развилась бактериальная инфекция — это доктор не досмотрел. Поэтому врачу проще назначить антибиотик сразу.На основании того, что у врача 1,5 участка детей, и он не может гарантировать, что этот человек снова придет на прием и врач повторно сможет оценить ситуацию. На основании того, что он не может гарантировать, что эта мама, выписавшись из больницы, не пойдет и не напишет на него жалобу. Эта проблема не в плоскости педиатрии, а проблема системы. В такой ситуации я советую искать более адекватных педиатров, кто более спокойно относятся к ситуации.— Анализ крови — это хорошая вещь, но не в первый день. Бывает явная ангина или пневмония, тогда однозначно показан антибиотик и не нужен анализ крови. Если ситуация больше похожа на вирусную инфекцию, кровь сдают на 3-5 сутки.— Вашему организму в принципе они не нужны. Если после окончания курса терапии антибиотиками имеются проблемы со стулом, тогда можно подумать. Но с научной базой, что это действительно необходимо, пока слабовато.