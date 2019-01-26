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Когда и как пить антибиотики? Самые распространенные заблуждения
Андрей Витушко
— Количество микробов, живущих рядом с человеком, равно количеству клеток в нашем организме, — рассказал врач на встрече с родителями в рамках социального проекта «Рождественские встречи «Ты не одна». — Более того, если взять все микробы, которые у нас есть, они будут весить около двух килограммов. Это больше, чем весит печень взрослого человека. Микробы вокруг нас выполняют очень важные функции — они синтезируют витамины, помогают в обмене веществ, перерабатывают билирубин. Важную роль выполняют в иммунной функции организма: доказано, что у людей с аллергиями намного менее разнообразный пейзаж микробов, чем у людей без аллергии.
Антибиотик, вирусы и бактерии
Андрей продемонстрировал на экране, что разница между вирусами и бактериями визуально колоссальная. Кишечная палочка приблизительно в 10 раз меньше, чем эритроцит. Вирусы в сотни раз меньше бактерий.
— Большинство респираторных заболеваний у детей, то, что называется ОРВИ — это вирусы. А антибиотики на вирусы не действуют.
Антибиотик — это лекарственный препарат, который воздействует на бактерии.
Антибиотики помогли увеличить продолжительность жизни людей минимум на 20 лет. Это огромное достижение медицины 20 века, а может быть, главное за всю историю ее развития.
Вирусные инфекции иногда осложняются бактериальными. Как правило, это выглядит так: у ребенка была температура и насморк 3-5 дней, температура снизилась. Кажется, ребенок пошел на поправку, а потом снова появляется температура, может быть не такая большая, как была, появляется кашель или боль в ушах, начинает развиваться пневмония или отит.
Такая ситуация особенно актуальна для некоторых вирусов, например, для вируса гриппа. После перенесенного гриппа у 30% невакцинированных детей проявляются бактериальные осложнения — пневмония, бактериальный бронхит или отит. Это специфика вируса и специфика реакции организма на этот вирус.
При этом, если брать другие вирусы, риск развития бактериальной инфекции обычно намного меньше - 5-10%. То есть если мы возьмем 10 детей с соплями, то приблизительно у одного из этих 10 детей разовьется отит, и его придется лечить антибиотиками.
Невозможно сказать, у кого конкретно из этих 10 детей будет болеть ухо, нет способов это выяснить. Можно было бы предположить, что с первого дня вирусной инфекции всем детям давать антибактериальный препарат в профилактических целях, мы остановим развитие бактериальной инфекции. И ни у кого из этих детей не будет болеть ушко. Но, к сожалению, это не работает.
Профилактическое принятие антибиотиков с первого дня вирусной инфекции никак не влияет на процент развития бактериальных осложнений. Применение антибиотиков при вирусной инфекции не имеет никакого смысла.
Самые распространенные заблуждения об антибиотиках
1. Температура три дня – сразу антибиотик.
Действительно, при вирусной респираторной инфекции после 3 дней ситуация начинает улучшаться и температура должна снижаться, но так бывает не всегда. Температура может длиться и 5, и 6 дней, при этом антибиотики в этой ситуации не показаны. Если у ребенка температура держится три дня — обратитесь повторно к врачу.
2. Боль в ушах – это отит и лечиться нужно антибиотиками.
Это неправда. Большинство отитов являются вирусными, но есть и бактериальные отиты, которые требуют антибактериального лечения, но это далеко не 100%.
3. Боль в горле – это ангина и показан антибиотик.
В большинстве ситуаций, когда болит горло — это вирусная инфекция. Если болит горло и нет насморка, боль в горле настолько сильная, что ребенок не может есть, лимфоузлы увеличены, то это действительно может развиваться ангина, но такое бывает не так часто.
4. Хрипы в легких – это бронхит (в том числе обструктивный) и всегда нужно пить антибиотики.
Это тоже миф. Такое бывает на фоне вирусной инфекции или на фоне аллергии. Аллергия может быть без вирусной инфекции на разные другие факторы, не связанные с инфекцией. Если эта ситуация повторяется постоянно, потом ребенку могут диагностировать бронхиальную астму. И с применением антибиотиков это никак не коррелирует.
5. Желто-зеленые сопли – это синусит и показан антибиотик.
Есть такое высказывание: насморк лечится за неделю, а если не лечить – проходит за 7 дней. Это про взрослых, не про детей. У детей насморк до 14 дней не считается проблемой. На 4-5 день выделения из носа становятся желто-зелеными, это не всегда значит, что начинает развиваться какая-то условно патогенная флора, которая стремится нам навредить и убить наш организм. Это проявление деятельности лейкоцитов.
Многие из вас видели детей, которые ходят в детский сад с зелеными соплями, это не значит, что у них хронический синусит. У них просто не прошел еще насморк, а они пошли в сад. Потом организм подцепил новую вирусную инфекцию, и зеленые сопли идут и идут. Поэтому желто-зеленые выделения из носа — это не всегда синусит и не всегда нужно лечение антибиотиком. За 10 дней сопли уже должны поменяться. Если так не происходит, можно предположить, что что-то пошло не так, и повторно обратиться к врачу.
Антибиотики всем для профилактики?
В амбулаторной практике профилактически антибиотики применяются очень редко. Если применять антибиотики направо и налево, бактерии очень быстро адаптируются к этим антибактериальным препаратам, и препараты перестают работать.
Первые устойчивые бактерии к пенициллину появились уже через год после того, как стали применять пенициллин. Сразу была такая эйфория: люди считали, что победили все инфекции на свете. Эффект был невероятный: тяжелым пациентам, которые умирали, давали пенициллин, и они поправлялись. Через год эйфория прошла, потому что появились бактерии, на которые пенициллин не действовал.
Когда мы бесконтрольно применяем антибиотики, то растет количество бактерий, устойчивых ко многим антибактериальным препаратам, и возникает проблема антибиотикорезистентности. Растет количество бактерий, которые вызывают инфекции, и которые лечатся все более и более сильными препаратами. Это глобальная проблема.
Кроме того, на фоне бесконтрольного применения антибиотиков возникают грибковые инфекции. Бывает такое, что после применения антибиотиков развивается молочница. Это происходит из-за того, что антибиотики уничтожают не только вредные бактерии, которые могут нанести вред нашему организму, но и полезные. А на грибы они не действуют. И грибы начинают размножаться.
Когда антибиотики нужны?
При бактериальной ангине (особенно стрептококковой).
При мочевых инфекциях.
При бактериальной пневмонии.
В некоторых других случаях (а в каких - решает врач).
Врач назначает антибиотики в каждом случае индивидуально. Не надо просить врача, чтобы он назначал антибиотики или чтобы выписал более сильные препараты. Врач лучше знает, какой препарат в этой ситуации показан и почему правильнее назначать препарат более узкого спектра воздействия. Если мы будем применять его правильно, не будет развиваться устойчивость.
Антибиотики, которые помогли соседке/подружке, необязательно помогут вашему ребенку.
Антибиотики, которые помогли в прошлый раз, необязательно помогут в этот раз, и вообще необязательно нужны сейчас.
Большая проблема Беларуси в том, что антибиотики продаются без рецепта. Таким образом мы провоцируем людей на бесконтрольное применение антибиотиков. В Японии есть люди, которым по 40-50 лет, и они ни разу в жизни не употребляли антибиотики. Таких людей очень много. В этой стране с 50-х годов введены ограничения на применение антибиотиков, и японцы не вымерли.
Как правильно принимать антибиотики?
Так, как вам рекомендовали!
Три раза в сутки, а не три раза в день! Антибиотики должны дозироваться не три раза в день, а через равные интервалы времени в сутки, чтобы концентрация антибиотика в крови была одинаковая. В нашем отделении вводят антибиотики в 6, 14 и 22 часа. И очень важно не отступать от графика, иначе концентрация антибиотика в крови будет снижаться, и действие препарата ухудшается.
Если препарат нужно давать 3 раза в сутки, мы сталкиваемся с проблемой, что в 6 часов ребенок еще спит, а в 22 уже спит. Тогда нужно спросить у доктора, есть ли подходящие препараты с меньшей кратностью применения, например, 2 раза в сутки, чтобы давать в 9 утра и 9 вечера, например.
Так долго, как рекомендовал врач! На фоне приема препарата на 2-3 сутки пациенту должно стать легче. Если лучше не стало, пациент вялый, появляются новые симптомы, значит, можно подумать, что антибиотик не работает. Надо снова показаться врачу.
Бывают такие ситуации, когда пациенту стало лучше, и антибиотик бросили пить. Это неправильно. Так мы тренируем бактерии, и в следующий раз антибиотик может не подействовать на эту инфекцию, придется применять более серьезный препарат.
Нет таких ситуаций, когда показан антибиотик внутримышечно. Это форма насилия. Когда ребенок может пить, может есть, применяются эффективные оральные препараты — суспензии и таблетки.
Если человек не может пить и есть, ему надо ехать в больницу. Дети могут легко обезвоживаться, это очень серьезно. В больнице можно поставить катетер и вводить антибиотики внутривенно. Внутримышечно же вводятся сразу несколько препаратов – антибиотик и препарат для обезболивания. Это два препарата с высокой аллергенностью. Нет причин для ввода антибиотика внутримышечно.
Побочные эффекты антибактериальной терапии
Когда врач принимает решение лечить антибиотиком, есть вероятность развития побочных эффектов. Они встречаются часто – у 10% пациентов.
Аллергические реакции (антибиотики — чемпионы по аллергенности среди всех медикаментов).
Сыпь.
Тошнота, рвота, диарея.
Развитие грибковой инфекции.
Боль в животе и др.
Вопросы из зала
Несмотря на подробный рассказ, после окончания лекции молодые мамы задали наболевшие вопросы Андрею Витушко.
— Когда показан антибиотик?
— Я не могу в короткой форме рассказать, когда назначаются антибиотики, этому учатся годами.
— Почему врачи часто назначают антибиотик?
— Это пережиток советской педиатрии, когда за здоровье пациента отвечал врач. Считается, что врач виноват в том, что у одного из 10 детей с соплями развилась бактериальная инфекция — это доктор не досмотрел. Поэтому врачу проще назначить антибиотик сразу.
На основании того, что у врача 1,5 участка детей, и он не может гарантировать, что этот человек снова придет на прием и врач повторно сможет оценить ситуацию. На основании того, что он не может гарантировать, что эта мама, выписавшись из больницы, не пойдет и не напишет на него жалобу. Эта проблема не в плоскости педиатрии, а проблема системы. В такой ситуации я советую искать более адекватных педиатров, кто более спокойно относятся к ситуации.
— Может ли анализ крови дать ответ, нужен ли антибиотик?
— Анализ крови — это хорошая вещь, но не в первый день. Бывает явная ангина или пневмония, тогда однозначно показан антибиотик и не нужен анализ крови. Если ситуация больше похожа на вирусную инфекцию, кровь сдают на 3-5 сутки.
— Когда нужно пить полезные бактерии? Одни врачи рекомендуют принимать их вместе с антибиотиками, другие — после курса антибиотиков, а кто-то говорит, что вообще не нужно их пить.
— Вашему организму в принципе они не нужны. Если после окончания курса терапии антибиотиками имеются проблемы со стулом, тогда можно подумать. Но с научной базой, что это действительно необходимо, пока слабовато.
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Андрей Витушко — о самых распространенных мифах, которые касаются приема антибиотиков.
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