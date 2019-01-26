

Анастасия Вашукевич ожидает вылета в Минск в аэропорту Бангкока. Фото из социальных сетей Насти Рыбки

Кто такая Настя Рыбка

Основным источником информации для Навального стал «Instagram» беларуски и её книга «Дневник по совращении Миллиардера, или Клон для олигарха». Фото: litres.ru

Анастасия Вашукевич ожидает вылета в Минск в аэропорту Бангкока. Фото из социальных сетей Насти Рыбки

На наш запрос представителям Насти Рыбки об интервью с беларуской редакцией получила два примера договоров.Согласно с первым бланком, организация интервью стоило бы нам 66 тысяч российских рублей (около $ 1000), которые нам предложили заплатить, вероятно родственнику Рыбки.Второй документ предусматривал оплату услуг юриста в размере 33 тысяч рублей (около $ 500). Их должен был выполнить, адвокатОба формуляра мы получили от помощницы Зацаринского.Это означает, что разговор с Рыбкой и Лесли стоил бы $ 3000.Такие же предложения получили журналисты других изданий, которые обратились к представителям Насти Рыбки.Мы не знаем, согласился ли кто-то из наших коллег на такие условия, но публикаций разговоров с Рыбкой мы не нашли.Наша редакция не собирается платить за информацию.Уроженка Бобруйска Настя Рыбка (настоящее имя –) прославилась после расследования Алексея Навального, посвященного связям олигархас вице-премьером РоссииВ феврале 2018-го Рыбку задержали в Таиланде вместе с «секс-инструктором»(также беларусом), их обвинили в незаконном проведении секс-тренинга. После 9-месяцев в тюрьме их депортировали в Беларусь, но вечером 17 января российская полиция задержала беларусов в транзитной зоне «Шереметьево».Против них возбудили уголовное дело за «вовлечение в занятие проституцией». Алексей Навальный заявляет, что задержание Рыбки заказал лично Олег Дерипаска.22 января Рыбку и Лесли освободили из тюрьмы под подписку о явке. В тот же день появилась информация, что освобождением занимался беларуский МИД по поручениюОднако 23 января адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский отметил, что его удивила информация, что представители беларуской дипломатии освободили Рыбку.заявил Зацаринский.