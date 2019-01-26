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За интервью "Белсату" Настя Рыбка попросила $ 1000
Анастасия Вашукевич ожидает вылета в Минск в аэропорту Бангкока. Фото из социальных сетей Насти Рыбки
На наш запрос представителям Насти Рыбки об интервью с беларуской редакцией получила два примера договоров.
Согласно с первым бланком, организация интервью стоило бы нам 66 тысяч российских рублей (около $ 1000), которые нам предложили заплатить Николаю Вашукевичу, вероятно родственнику Рыбки.
Второй документ предусматривал оплату услуг юриста в размере 33 тысяч рублей (около $ 500). Их должен был выполнить Дмитрий Зацаринский, адвокат Насти Рыбки.
Оба формуляра мы получили от помощницы Зацаринского.
Это означает, что разговор с Рыбкой и Лесли стоил бы $ 3000.
Такие же предложения получили журналисты других изданий, которые обратились к представителям Насти Рыбки.
Мы не знаем, согласился ли кто-то из наших коллег на такие условия, но публикаций разговоров с Рыбкой мы не нашли.
Наша редакция не собирается платить за информацию.
Кто такая Настя Рыбка
Уроженка Бобруйска Настя Рыбка (настоящее имя – Анастасия Вашукевич) прославилась после расследования Алексея Навального, посвященного связям олигарха Олега Дерипаски с вице-премьером России Сергеем Приходько.
Основным источником информации для Навального стал «Instagram» беларуски и её книга «Дневник по совращении Миллиардера, или Клон для олигарха». Фото: litres.ru
В феврале 2018-го Рыбку задержали в Таиланде вместе с «секс-инструктором» Алексом Лесли (также беларусом Александром Кирилловым), их обвинили в незаконном проведении секс-тренинга. После 9-месяцев в тюрьме их депортировали в Беларусь, но вечером 17 января российская полиция задержала беларусов в транзитной зоне «Шереметьево».
Анастасия Вашукевич ожидает вылета в Минск в аэропорту Бангкока. Фото из социальных сетей Насти Рыбки
Против них возбудили уголовное дело за «вовлечение в занятие проституцией». Алексей Навальный заявляет, что задержание Рыбки заказал лично Олег Дерипаска.
22 января Рыбку и Лесли освободили из тюрьмы под подписку о явке. В тот же день появилась информация, что освобождением занимался беларуский МИД по поручению Александра Лукашенко.
Однако 23 января адвокат Насти Рыбки Дмитрий Зацаринский отметил, что его удивила информация, что представители беларуской дипломатии освободили Рыбку.
«Их не видел ни я, ни Анастасия Вашукевич. Они к ней не обращались», – заявил Зацаринский.
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Нам предложили заплатить 66 000 российских рублей за возможность пообщаться с Настей Рыбкой.
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