Приобрел и разорился: ТОП-5 автомобилей, которые лучше не покупать

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Ни для кого не секрет, что автолюбители, в том числе и россияне, зачастую приобретают машины на вторичном рынке. Чаще всего это бывает выгодно, если сам автомобиль все еще в отличном состоянии, но зато его цена гораздо ниже, чем на новый. Однако эксперты отрасли предупреждают, что выбирать автомобили на вторичном рынке тоже нужно весьма осторожно. При этом специалисты составили топ-5 машин, которые точно не стоит покупать с рук, так как, несмотря на низкую стоимость, на них придется потратить немало денег из-за постоянных поломок.На первом месте в этом списке оказался Volkswagen Phaeton, стоимость которого при покупке с рук составляет около 600 тысяч рублей. По мнению экспертов, на столь заманчивую цену соблазнятся ни в коем случае не стоит, так как детали для этой машины, на самом деле, очень дорогие, а ломается автомобиль довольно часто. Так, например, самыми слабыми местами Volkswagen Phaeton считаются пневматическая подвеска и блок управления клапанами. При этом, чтобы их поменять, придется выложить более 130 тысяч рублей.Вторую строчку рейтинга занимает Audi A8 D3, примерная стоимость которого составляет около 550 тысяч рублей, если брать его уже не новым. Казалось бы, представитель немецкого автопрома должен быть крепким и надежным, однако алюминиевый кузов этого автомобиля со временем неизбежно подвергается коррозии. Кроме того, жалуются владельцы Audi A8 D3 и на пневматическую подвеску, которая регулярно ломается, а на ее замену приходится тратить немало средств.На третье место эксперты поставили автомобиль серии A-Class W168. Купить его сейчас можно всего за 200 тысяч рублей, но у него есть существенный минус. Дело в том, что из-за небольших размеров машины, в моторном отсеке все агрегаты расположены очень тесно, а потому до них сложно добраться. Из-за этого обслуживание машины значительно вырастает в цене.Также в рейтинг самых неудачных автомобилей на вторичном рынке вошел Range Rover II, стоимость которого составляет около 300 тысяч рублей. Однако у него часто ломаются кнопки и панель приборов, за замену которых придется хорошо заплатить.Замыкает топ-5 Mercedes-Benz S-Class W220, который можно приобрести примерно за 200 тысяч рублей. Этот автомобиль всем хорош, кроме того, что его воздушная подвеска слишком часто выходит из строя, а ее ремонт стоит очень недешево.