Узнать о проблемах с печенью и другими органами можно взглянув на свои ноги

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Заболевания почек

Венозная недостаточность

Заболевания сердца

Тромбоз

Заболевания печени

Заболевания щитовидной железы

Атеросклероз

Ниже мы рассмотрим различные проблемы, связанные с нижними конечностями. Если вы заметите какой-либо из признаков, описанных в статье, то необходимо вам записаться на прием к врачу для дальнейшего обследования.Если ваши почки не функционируют должным образом, то в ногах начинает скапливаться жидкость. Одним из признаков, что у вас действительно проблемы с почками, являются характерные углубления на коже, которые возникают при надавливании на нее.Венозная недостаточность становится причиной плохой циркуляции крови в организме. Кроме того, в сосудах могут возникнуть повреждения, в результате чего возможно образование опухоли, в том числе и в нижних конечностях. Одним из симптомов этой проблемы является небольшое потемнение кожи на ногах.Кровеносные сосуды, которые соединены непосредственно с сердцем, могут не иметь возможности проталкивать кровь по всему телу так эффективно, как это необходимо. Эти процессы приводят к тому, что ваши ноги начнут опухать. Вы также можете испытывать боль в ногах, когда кровь и другие жидкости начинают накапливаться в них.Хотя отеки ног могут указывать на различные проблемы со здоровьем, очень сильные отеки на ногах часто являются симптомом тромбоза. Это проблема, которая может быть чрезвычайно опасной для вашего здоровья и должна быть решена как можно скорее.Вы можете подумать, что заболевания печени никак не связаны с состоянием ваших ног. Однако в том случае, если вы заметили образование сосудистых звездочек на ногах и ступнях, или увидите, что ваши нижние конечности сильно опухли, вы должны знать, что это может указывать на сбои в работе столь важного органа, как печень.Некоторые состояние ваших ног могут указывать на то, что щитовидная железа не функционирует должным образом. Так, мышечные спазмы и холодные ноги часто являются признаками гипотиреоза.Атеросклероз может привести к тому, что ваши ноги побледнеют. Это связано с тем, что приток крови к нижним конечностям уменьшается по сравнению с другими частями вашего тела. Многие люди игнорируют этот симптом, потому что ноги обычно всегда более бледные, чем другие части тела.Таким образом, казалось бы, неважные симптомы могут говорить о том, что вы страдаете от серьезного заболевания. Вы замечали какие-либо из этих симптомов, связанных с ногами?