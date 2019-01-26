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"Очень жестко": полуголую Волочкову удовлетворили потные красавцы

27.01.2019 14:55 — Разное | UDF  
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Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Прославленная балерина проводит выходные в подмосковном банном комплексе. Анастасия Волочкова попарилась в компании возлюбленного и молодых красавцев.

Звезда опубликовала в своем Instagram любительскую фотосессию. Анастасия традиционно демонстрирует шпагат на печи и заснеженной скамейке у терема, позирует в парилке и ледяной купели.

Волочкова отметила, что обожает мыться с паром. По словам знаменитости. Она настоящая "гроза банщиков". Угодить ей непросто. Однако сотрудникам подмосковного комплекса удалось удовлетворить все ее запросы.

"Вы знаете, я парюсь очень жестко, потому что с 13 ти лет и баня и ледяная купель стали главным восстановлением моих сил и энергии. Два Ивана не только владеют искусством парения, но и делают спортивный массаж, поскольку спортсмены сами.👍🏼 И сама печь и методы парения и подачи пара меня восхитили.👍🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда, сопроводив подпись снимком, на котором окружена вспотевшими красавцами с голым торсом.


Также Анастасию Волочкову впечатлил деревянный дракон, установленный в парной. "Так вот всем злопыхателям моим любимым🤣 я могу сказать, что от вашего гнилья меня защищают не только крылья ангелов-хранителей, но и крылья трехглавого дракона!😂 А я столько фото и видео сделала сегодня для вас! 🙈 Закачаетесь! И это не Мальдивы.. Это наша матушка Русская зима.💨 Так что дай вам Бог пережить то, что вы увидите, любимые!" – не унималась знаменитость.


После балерина отметила, что фолловеры, читая ее "прямые", "веселые" и "открытые" публикации, говорят о ее якобы алкоголизме. Волочкова отметила, что действительно постоянно пьяна, но только от счастья.


 
 
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Прославленная балерина проводит выходные в подмосковном банном комплексе.
 
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