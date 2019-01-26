"Очень жестко": полуголую Волочкову удовлетворили потные красавцы



Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com

Звезда опубликовала в своем Instagram любительскую фотосессию. Анастасия традиционно демонстрирует шпагат на печи и заснеженной скамейке у терема, позирует в парилке и ледяной купели.Волочкова отметила, что обожает мыться с паром. По словам знаменитости. Она настоящая "гроза банщиков". Угодить ей непросто. Однако сотрудникам подмосковного комплекса удалось удовлетворить все ее запросы.написала звезда, сопроводив подпись снимком, на котором окружена вспотевшими красавцами с голым торсом.Такжевпечатлил деревянный дракон, установленный в парной. "не унималась знаменитость.После балерина отметила, что фолловеры, читая ее "прямые", "веселые" и "открытые" публикации, говорят о ее якобы алкоголизме. Волочкова отметила, что действительно постоянно пьяна, но только от счастья.