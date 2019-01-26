В Столбцах волк напал на людей, пострадали четыре человека

Фото: УВД Миноблиспоклома

Около 23.00 в милицию поступило сразу несколько сообщений о появившемся в городе агрессивном волке. В районную больницу обратились четыре человека — неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе — еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны.Милиция выехала на поиск животного, и буквально через несколько минут поступило сообщение от местного жителя — на улице 17-го Сентября волк стал бросаться на его автомобиль.— рассказали в милиции.Случаи, чтобы здоровый дикий волк вышел к людям в город, крайне редки. Практически все подобные факты агрессии волка по отношению к человеку в крупных населенных пунктах единичны и все они объяснялись бешенством.