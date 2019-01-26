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Джокович разгромил Надаля и в седьмой раз выиграл Australian Open

27.01.2019 14:43 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Сербский теннисист Новак Джокович уверенно разобрался с испанцем Рафаэлем Надалем в финале первого в году турнира Большого шлема Australian Open — 6:3, 6:2, 6:3.

Накануне встречи букмекеры и эксперты приблизительно одинаково оценивали шансы финалистов, но Новак Джокович наглядно показал, почему уже более 10 лет является главным фаворитом турнира.

В первом сете Рафаэль Надаль выиграл всего один (!) розыгрыш на подаче Новака. Лишь в третьей партии испанец впервые имел брейк-пойнт, но не реализовал его. Больше таких шансов у Рафаэля не было.

Джокович же не только легко брал свои подачи, но и совершил пять брейков.

За игру серб не сделал ни одной двойной ошибки и лишь девять невынужденных (против 28 у Надаля). Восемь раз Новак подавал навылет, а процент первой подачи был равен 72.

По пути к своему седьмому чемпионскому титулу на Australian Open Джокович поочередно одолел Митчелла Крюгера, Жо-Вильфреда Тсонга, Дениса Шаповалова, Даниила Медведева, Кеи Нисикори и Люка Пуи.

Новак Джокович сохранит звание первой ракетки мира, а Рафаэль Надаль останется вторым.

 
 
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Сербский теннисист Новак Джокович уверенно разобрался с испанцем Рафаэлем Надалем.
 
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