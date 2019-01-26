Джокович разгромил Надаля и в седьмой раз выиграл Australian Open

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Накануне встречи букмекеры и эксперты приблизительно одинаково оценивали шансы финалистов, нонаглядно показал, почему уже более 10 лет является главным фаворитом турнира.В первом сетевыиграл всего один (!) розыгрыш на подаче Новака. Лишь в третьей партии испанец впервые имел брейк-пойнт, но не реализовал его. Больше таких шансов у Рафаэля не было.Джокович же не только легко брал свои подачи, но и совершил пять брейков.За игру серб не сделал ни одной двойной ошибки и лишь девять невынужденных (против 28 у Надаля). Восемь раз Новак подавал навылет, а процент первой подачи был равен 72.По пути к своему седьмому чемпионскому титулу на Australian Open Джокович поочередно одолелНовак Джокович сохранит звание первой ракетки мира, а Рафаэль Надаль останется вторым.