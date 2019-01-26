Цукерберг решил объединить Facebook, Instagram и WhatsApp

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The New York Times

Правда, раньшенаоборот утверждал, что после того, как Facebook выкупит права на Instagram и WhatsApp, приложения останутся независимыми друг от друга. Однако сейчас Марк убеждён, что это нововведение пойдёт всем только на пользу.Он уверен, что по поводу безопасности переживать не стоит: разработчики защитят информацию от перехвата. Они адаптируют иработу приложений на начальном уровне. Правда, сходу поверить в то, что данные останутся защищены пользователям, будет не так просто. Особенно после скандалов с утечками личных данных из Facebook.