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Цукерберг решил объединить Facebook, Instagram и WhatsApp
Иллюстративное фото
Правда, раньше Марк Цукерберг наоборот утверждал, что после того, как Facebook выкупит права на Instagram и WhatsApp, приложения останутся независимыми друг от друга. Однако сейчас Марк убеждён, что это нововведение пойдёт всем только на пользу.
Он уверен, что по поводу безопасности переживать не стоит: разработчики защитят информацию от перехвата. Они адаптируют и «приведут к общему знаменателю» работу приложений на начальном уровне. Правда, сходу поверить в то, что данные останутся защищены пользователям, будет не так просто. Особенно после скандалов с утечками личных данных из Facebook.
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Марк Цукерберг сообщил о своих планах на этот год. О
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