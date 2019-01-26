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В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры

27.01.2019 15:27 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Новая захватывающая дух природная достопримечательность располагается прямо в горе в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры

Эти пещеры осваивались учеными около 16 лет, а теперь их может посетить каждый желающий. Стены и пол здесь покрыты толстым слоем льда, а большие сосульки свисают от потолка до пола.

В Китае для посетителей открыли ледяные пещеры

Кстати, зима здесь даже летом. В честь предстоящих в Китае новогодних праздников достопримечательности добавили еще больше сказки, осветив пещеры в яркие цвета.
 
 
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Новости Китая. Новая захватывающая дух природная достопримечательность располагается прямо в горе в провинции Шаньси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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