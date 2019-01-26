27 января – День памяти жертв Холокоста

Новости мира. 6 миллионов, о которых нельзя забыть. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Дата выбрана не случайно. В этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим.





День памяти был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН. Сегодня во многих странах проходят памятные мероприятия.