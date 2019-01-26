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27 января – День памяти жертв Холокоста

27.01.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Новости мира. 6 миллионов, о которых нельзя забыть. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

27 января – День памяти жертв Холокоста

Дата выбрана не случайно. В этот день в 1945 году советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим.

27 января – День памяти жертв Холокоста

День памяти был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН. Сегодня во многих странах проходят памятные мероприятия.
 
 
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Новости мира. 6 миллионов, о которых нельзя забыть. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Дата...
 
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