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Белорусские фигуристы Кубликова и Гулицкий поблагодарили за поддержку на ЧЕ в Минске

27.01.2019 15:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Выступавшая за Беларусь на ЧЕ в Минске Анна Кубликова поблагодарила болельщиков за поддержку.  

«Спасибо большое всем болельщикам за поддержку и веру! Отдельное спасибо всей нашей команде тренеров, моей семье и Юре! Это было незабываемо», – поделилась чувствами фигуристка.  

Партнёр Анны Юрий Гулицкий также поблагодарил всех за поддержку.  

«Спасибо тренерам. Спасибо зрителям. Спасибо Ане. Это было круто и незабываемо! Работаем дальше!», – написал спортсмен в Instagram.  

Белорусские фигуристы Кубликова и Гулицкий поблагодарили за поддержку на ЧЕ в Минске
Фото: instagram.com/anya.kublikova  

Пользователи не оставили публикации ребят без внимания.  

«Ребята, поздравляю с отличными прокатами с SB (Прим. Season best, личный рекорд фигуриста за сезон), на вас было приятно смотреть! Дальше больше!»,  

«Вы наша гордость! Вы ребята большие молодцы! Мы в вас верим!»,  

«Очень красивый танец, захватывающий с первого мгновения. Вы шикарная пара и у вас впереди главные победы»,  

«Это был прекрасный произвольный танец. Пожалуйста, продолжайте стараться!».  

Напомним, белорусский дуэт сумел квалифицироваться в произвольный танец с 19 места, а итоговым стало 18 место с 147.51 баллами. 

«Сделали все по максимуму» (здесь подробнее).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Выступавшая за Беларусь на ЧЕ в Минске Анна Кубликова поблагодарила болельщиков за поддержку.   «Спасибо большое всем болельщикам за поддержку...
 
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