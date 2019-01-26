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Белорусские фигуристы Кубликова и Гулицкий поблагодарили за поддержку на ЧЕ в Минске
Новости Беларуси. Выступавшая за Беларусь на ЧЕ в Минске Анна Кубликова поблагодарила болельщиков за поддержку.
«Спасибо большое всем болельщикам за поддержку и веру! Отдельное спасибо всей нашей команде тренеров, моей семье и Юре! Это было незабываемо», –
Партнёр Анны Юрий Гулицкий также поблагодарил всех за поддержку.
«Спасибо тренерам. Спасибо зрителям. Спасибо Ане. Это было круто и незабываемо! Работаем дальше!», –
Пользователи не оставили публикации ребят без внимания.
«Ребята, поздравляю с отличными прокатами с SB (Прим. Season best, личный рекорд фигуриста за сезон), на вас было приятно смотреть! Дальше больше!»,
«Вы наша гордость! Вы ребята большие молодцы! Мы в вас верим!»,
«Очень красивый танец, захватывающий с первого мгновения. Вы шикарная пара и у вас впереди главные победы»,
«Это был прекрасный произвольный танец. Пожалуйста, продолжайте стараться!».
Напомним, белорусский дуэт сумел квалифицироваться в произвольный танец с 19 места, а итоговым стало 18 место с 147.51 баллами.
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Новости Беларуси. Выступавшая за Беларусь на ЧЕ в Минске Анна Кубликова поблагодарила болельщиков за поддержку. «Спасибо большое всем болельщикам за поддержку...
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