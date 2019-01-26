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Ярким гала-концертом завершится чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске
Новости Беларуси. Практически неделю белорусская столица жила в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из самых зрелищных видов спорта в Минске объединил болельщиков из разных стран. Выступления фигуристов в 15-тысячной «Минск-Арене» проходили с аншлагом.
И нельзя не отметить, сколько восторженных отзывов о городе, стране и организации первенства услышали белорусы в эти дни.
Чемпионат подходит к завершению. Все медали разыграны, чемпионы известны.
Чуть более часа остается до гала-представления, в котором примут участие победители и призеры европейского первенства. В этом выступлении будет все: мастерство фигуристов, красивая музыка и яркая игра света.
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Новости Беларуси. Практически неделю белорусская столица жила в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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