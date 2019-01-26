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Песков: в отношениях с Японией главное - подписать мирный договор, а не что-то отдать или получить
Основной задачей РФ и Японии является подписание мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас основная задача не что-то отдать или что-то получить, а подписать мирный договор", - сказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).
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Основной задачей РФ и Японии является подписание мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас основная задача не что-то отдать или...
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