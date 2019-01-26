Массовая манифестация в защиту климата проходит в Брюсселе

Около 10 тыс. человек, по данным местной полиции, собрались в воскресенье в Брюсселе в районе Северного вокзала, чтобы пройти маршем по бельгийской столице в поддержку борьбы против климатических изменений.

Организаторы манифестации планируют привести колонну на площадь Люксембург к зданию Европейского парламента, где должен состояться митинг.

Полиция извещает о закрытии в связи с этой акцией одного из магистральных автомобильных туннелей города. В то же время сообщается, что общественный транспорт и железная дорога увеличили количество рейсов в это воскресенье.