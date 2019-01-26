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Массовая манифестация в защиту климата проходит в Брюсселе

27.01.2019 15:39 — Разное | Интерфакс  
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Около 10 тыс. человек, по данным местной полиции, собрались в воскресенье в Брюсселе в районе Северного вокзала, чтобы пройти маршем по бельгийской столице в поддержку борьбы против климатических изменений.

Организаторы манифестации планируют привести колонну на площадь Люксембург к зданию Европейского парламента, где должен состояться митинг.

Полиция извещает о закрытии в связи с этой акцией одного из магистральных автомобильных туннелей города. В то же время сообщается, что общественный транспорт и железная дорога увеличили количество рейсов в это воскресенье.

 
 
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Около 10 тыс. человек, по данным местной полиции, собрались в воскресенье в Брюсселе в районе Северного вокзала, чтобы пройти маршем по бельгийской столице в...
 
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