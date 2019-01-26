|
Массовая манифестация в защиту климата проходит в Брюсселе
Около 10 тыс. человек, по данным местной полиции, собрались в воскресенье в Брюсселе в районе Северного вокзала, чтобы пройти маршем по бельгийской столице в поддержку борьбы против климатических изменений.
Организаторы манифестации планируют привести колонну на площадь Люксембург к зданию Европейского парламента, где должен состояться митинг.
Полиция извещает о закрытии в связи с этой акцией одного из магистральных автомобильных туннелей города. В то же время сообщается, что общественный транспорт и железная дорога увеличили количество рейсов в это воскресенье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 10 тыс. человек, по данным местной полиции, собрались в воскресенье в Брюсселе в районе Северного вокзала, чтобы пройти маршем по бельгийской столице в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)