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Путин считает своей главной задачей повышение благосостояния россиян - Песков

27.01.2019 15:16 — Разное | Интерфакс  
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Для президента РФ Владимира Путина при всем его внимании к международным проблемам важнее внутренняя ситуация в стране, а приоритетом является реализация национальных проектов, которые должны дать конкретный результат в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Для президента при всем уважении к иностранным партнерам, к геополитическим процессам и региональным конфликтам, это все носит вторичное значение. Первично для него - люди и то, что можно сделать для повышения их благосостояния. Это может быть звучит высокопарно, обще, но все подчинено именно этой цели", - сказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

При этом, отвечая на вопрос, когда люди почувствуют изменения к лучшему, Д.Песков напомнил, что "то, о чем говорил В.Путин в прошлом Послании Федеральному Собранию и то, что впоследствии было оформлено в майский указ, а затем положено на бумагу в виде национальных проектов, это все четко ограничено по времени, ограничено президентским сроком". "Впереди пять лет, но речь не идет о какой-то пустой схоластике, которая не имеет границы по времени, нет, все рассчитано ровно по годам, определены ответственные, правительство методично идет по пути реализации этих национальных проектов", - сказал представитель Кремля.

Д.Песков уверен, что "это, конечно, приведет нас к тому, что должны быть ощутимые результаты - не завтра, а конкретно по мере их (нацпроектов) выполнения". "Работа строится именно не на абстрактном каком-то методе, а это конкретные проекты, конкретный менеджмент в решении поставленных задач", - отметил пресс-секретарь президента.

 
 
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Для президента РФ Владимира Путина при всем его внимании к международным проблемам важнее внутренняя ситуация в стране, а приоритетом является реализация...
 
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