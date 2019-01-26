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Минфин США пообещал добиваться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

27.01.2019 15:01 — Разное | Интерфакс  
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Минфин США в субботу заявил, что правом на венесуэльские активы обладает провозгласивший себя президентом Венесуэлы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо.

"Мы используем экономические и дипломатические средства, чтобы добиться того, чтобы коммерческие трансакции правительства Венесуэлы, в том числе это касается государственных учреждений и международных резервов, соответствовали (ситуации) после признания Хуана Гуаидо как президента (Венесуэлы)", - говорится в коммюнике финансового ведомства США.

По утверждениям минфина США, "лишь правительство Х.Гуидо может иметь дело с государственными активами".

В Вашингтоне также полагают, что коммерческие трансакции Венесуэлы пойдут на пользу правительству Х.Гуаидо.

Ранее в субботу госсекретарь США Майк Помпео поддержал идею, согласно которой ресурсы, принадлежащие Венесуэле, следовало бы передавать новому руководству, формируемому оппозицией.

"Ресурсы Венесуэлы должны принадлежать выбранным народом лидерам", - сказал он журналистам в ООН, имея в виду венесуэльскую оппозицию.

Ранее США признали оппозиционера Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы. Американские СМИ отмечают, что такой шаг может подразумевать, в частности, передачу оппозиции собственности Венесуэлы на американской территории.

 
 
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Минфин США в субботу заявил, что правом на венесуэльские активы обладает провозгласивший себя президентом Венесуэлы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо.
 
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