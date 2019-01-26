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До минус 16. Синоптики рассказали, какой будет погода в начале предстоящей недели
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В Бресте предстоящей ночью прогнозируют −4…6°С, а днем в понедельник — от −1 до +1°C. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью и утром возможен небольшой снег (вероятность осадков 30−40%), а днем — без существенных осадков (вероятность осадков 10−15%).
В Гомеле ночью будет −13…15°С, а днем — от −7…9°С. Будет облачно с прояснениями, без осадков.
Облачная погода с прояснениями прогнозируется и в Могилеве. Будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Ночью температура воздуха, как ожидается, опустится до −14…16°C, а днем будет от −7 до -9°C.
В Гродно в ближайшие сутки будет облачно, временами небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), слабая метель. Ночью температура воздуха составит −6…8°C, а днем — от −1 до −3°C.
В Витебске ночная температура воздуха составит −12…14°C, дневная — от −7 до −9°C. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%).
В Минске будет облачно с прояснениями, ночью — без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%), днем — местами по городу возможен небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), слабая метель. Температура воздуха минимальная ночью −11…13°C, в окрестностях города при прояснениях до −15…17°C. Днем в столице будет от −-5 до −7°C.
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В Беларуси 28 января ожидается неустойчивая погода.
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