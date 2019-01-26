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Бизнесмен заработал 18 млн рублей, продавая фруктовые дольки

27.01.2019 16:54 — Разное | UDF  
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Фото: © Pixabay
Мужчина переехал в Санкт-Петербург и решил попробовать бизнес-модель, идею которой позаимствовал у испанцев.

Станислав Мартынов из города Троицка Челябинской области заработал 18 млн рублей на продаже фруктовых долек. Об этом сообщает газета "Деловой Петербург".

В 2013 году мужчина переехал в Санкт-Петербург на заработки. Однажды во время поездки в Барселону ему понравилась идея продажи на улице нарезанных кусочков свежих фруктов. Он попробовал сделать то же самое в разных точках Петербурга, но попал в полицию, где ему выписали штраф и запретили заниматься незаконной предпринимательской деятельностью.

В 2015 году Мартынов узнал о таком виде продукта, как фруктовые чипсы из арбуза. В 2016 году он зарегистрировал ООО "Долька" и начал делать чипсы из клубники, дыни, хурмы и огурца. Но визитной карточкой "Дольки" стал именно арбуз.

Мужчина договорился о поставках фруктов из Чили, Коста-Рики, Ирана, Турции и Марокко. В развитие производства было вложено 2,5 млн рублей. Траты удалось покрыть за счёт привлечения сторонних инвесторов и прибыли от другого бизнеса.

Сейчас "Дольки" продают в 13 супермаркетах сети "Лэнд", сети баров Greenbar и в 61 ресторане "Токио Сити" в Петербурге и Ленобласти.

Месячная выручка компании — 1,5 млн рублей. К концу 2019 года в компании рассчитывают на рост прибыли до 6 млн рублей в месяц, чего планируется достигнуть за счёт продаж в других торговых сетях. Помимо этого делается ставка на экспорт чипсов в Эстонию.

Ранее Лайф рассказывал о том, что супруги из Сибири разработали бренд сладостей и сувениров из шишек.

 
 
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Мужчина решил попробовать бизнес-модель, идею которой позаимствовал у испанцев.
 
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