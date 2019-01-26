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В Беларуси в 2018 году сократилась численность населения. Зато в Минске очередной рекорд
27.01.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
В России за прошлый год численность населения
Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com
На начало этого года в Беларуси проживало 9 миллионов 475,6 тысячи человек, сообщает Белстат. Это на 16,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Данные за прошлый год пока предварительные. Для сравнения: в 2017 году население уменьшилось на 12,9 тысячи, а за 2016-й — увеличилось на 6,3 тысячи человек.
За прошлый год численность белорусов выросла только в Минске и Минской области, в остальных регионах — сократилась.
В Минске на 1 января этого года проживало 1 миллион 992,8 тысячи человек. Это на 10,4 тысячи больше, чем год назад. Это рекордный показатель. Так, на начало 2018 года в столице было 1 миллион 982,4 тысячи человек, на начало 2017 года — 1 миллион 974,8 тысячи жителей, а на начало 2016-го — 1 миллион 959,8 тысячи.
В Минской области за 2018 год стало больше на 2,1 тысячи жителей, их число выросло до 1 миллиона 428,6 тысячи человек.
Меньше всего жителей на начало этого года было в Гродненской и Могилевской областях — 1 миллион 39,3 тысячи и 1 миллион 52,9 тысячи человек соответственно.
При этом заметнее всего за 2018 год сократилась численность населения в Витебской области, которая потеряла 8,7 тысячи человек.
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