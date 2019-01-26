ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

27.01.2019 17:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Финальный отборочный раунд на юридический конкурс имени Джессопа проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

Имитация рассмотрения дела международным судом ООН покажет, кто из белорусских студентов достоин представить нашу страну на состязании в Вашингтоне.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

На повестке дня – вопросы защиты исчезающих видов животных и ответственность государства за деградацию окружающей среды. Судебный процесс проходит на английском языке.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

Лесли Бенн, исполнительный директор Международной ассоциации студентов-юристов:
Я очень впечатлена уровнем проведения раундов в Беларуси. Надо сказать, что они одни из самых быстро растущих в мире, и в этом году вошли в топ-10 по количеству участвующих команд. Как результат, белорусские студенты традиционно добиваются хороших результатов в Вашингтоне.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

Максим Шибун, студент факультета права БГЭУ:
Вообще, это мой второй раз в Джессопе. В прошлом году мы участвовали впервые. Мы поняли, что у нас есть перспективы.

Мы готовились практически каждый день, без перерывов, вплоть до сегодняшнего дня. В принципе, можем сказать, что этот результат оправдан.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

Конкурс имени Джессопа – крупнейший и самый престижный в мире. Оценивают ребят ведущие юристы из 14 стран. А команда-победитель уже весной отправится в столицу США на международные раунды.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Финальный отборочный раунд на юридический конкурс имени Джессопа проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имитация...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильным телефонам грозит исчезновение: ученые назвали неожиданную причину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика