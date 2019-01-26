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В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа
Новости Беларуси. Финальный отборочный раунд на юридический конкурс имени Джессопа проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имитация рассмотрения дела международным судом ООН покажет, кто из белорусских студентов достоин представить нашу страну на состязании в Вашингтоне.
На повестке дня – вопросы защиты исчезающих видов животных и ответственность государства за деградацию окружающей среды. Судебный процесс проходит на английском языке.
Лесли Бенн, исполнительный директор Международной ассоциации студентов-юристов:
Максим Шибун, студент факультета права БГЭУ:
Мы готовились практически каждый день, без перерывов, вплоть до сегодняшнего дня. В принципе, можем сказать, что этот результат оправдан.
Конкурс имени Джессопа – крупнейший и самый престижный в мире. Оценивают ребят ведущие юристы из 14 стран. А команда-победитель уже весной отправится в столицу США на международные раунды.
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Новости Беларуси. Финальный отборочный раунд на юридический конкурс имени Джессопа проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Имитация...
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