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Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии
Новости Бразилии. В Бразилии растёт количество погибших в результате
Более 250 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция может занять несколько недель. К отрядам специалистов присоединяются многочисленные добровольцы.
Искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также президенту Бразилии выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
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Новости Бразилии. В Бразилии растёт количество погибших в результате прорыва дамбы. В списке жертв – уже 40 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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