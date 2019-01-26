ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии

27.01.2019 16:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Бразилии. В Бразилии растёт количество погибших в результате прорыва дамбы. В списке жертв – уже 40 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии

Более 250 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция может занять несколько недель. К отрядам специалистов присоединяются многочисленные добровольцы.

Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Бразилии

Искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также президенту Бразилии выразил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Бразилии. В Бразилии растёт количество погибших в результате прорыва дамбы. В списке жертв – уже 40 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый экстремальный склон «Олимпа». В парке активного отдыха работает спортивная горнолыжная трасса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика