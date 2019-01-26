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Президент Беларуси посетил гала-концерт ЧЕ по фигурному катанию
Новости Беларуси. Белорусская столица прощается с чемпионатом Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Минск-Арене» проходит гала-представление. Три десятка показательных выступлений в исполнении лучших фигуристов Европы. Беларусь, как страна организатор, представит четыре номера.
Посмотреть финальное шоу прибыл и Президент Александр Лукашенко. Напомним, континентальное первенство по фигурному катанию в Беларуси проходит впервые.
Впрочем, сегодня в «Минск-Арене» соревновательный дух уступил место артистизму. Спортсмены в свое удовольствие демонстрируют красочные номера, а болельщики наслаждаются великолепным шоу.
Один из самых зрелищных видов спорта объединил болельщиков из разных стран. И сегодня в 15-ти тысячной Минск-Арене нет свободных мест. Нельзя не отметить, сколько восторженных отзывов о городе, стране и организации первенства услышали белорусы в эти дни. Поклонникам фигурного катания минский чемпионат подарил бурю эмоций.
Марина Коженец:
Полина Михайлова, волонтер:
Во многом этот чемпионат стал историческим. Любимец публики испанец Хавьер Фернандес, который заранее объявил о завершении карьеры в Минске, вырвал победу и завоевал седьмой в карьере титул чемпиона Европы.
Успешно выступила белорусская танцевальная пара. На домашнем льду Анна Кубликова и Юрий Гулицкий прошли квалификацию и показали свой лучший результат в сезоне.
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Новости Беларуси. Белорусская столица прощается с чемпионатом Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Минск-Арене»...
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