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«Мы так долго мечтали об этом». Ванесса Джеймс поделилась впечатлениями от ЧЕ в Минске
Новости Франции. Победительница парного катания ЧЕ в Минске Ванесса Джеймс многословно поделилась своими впечатлениями от соревнования.
В предисловии французская спортсменка отметила, что из уважения хотела подождать, пока все её коллеги закончат выступать, а уже потом говорить о чемпионате.
«Не могу передать словами, какого быть чемпионами Европы 2019! Мы так долго мечтали об этом и гордимся, что смогли представлять в Беларуси Францию. Беларусь, ты всегда будешь в наших сердцах», –
Спортсменка поблагодарила всех за то, что они продолжали верить в неё и её напарника, даже когда сам дуэт потерял веру в себя.
«Вы сделали это возможным. Наш успех – это ваш успех, эта медаль принадлежит всем нам!», – добавила фигуристка.
Далее Джеймс ещё раз выразила всем свою благодарность и перечислила многих из своей команды, кому она очень признательна.
Подписчики порадовались за французский дуэт и поздравили их.
«Вы были потрясными!»,
«Ваше выступление было словно сном для меня. Вы поднимаете фигурное катание на новый уровень. Примите мои огромные поздравления с заслуженной победой»,
«Поздравляю! Замечательно, когда у таких трудолюбивых людей, как вы, сбываются мечты. Наслаждайтесь успехом сполна. Вы заслужили это!»,
«Я стал вашим поклонником. Я смотрел вашу прекрасную программу, затаив дыхание. Атлетизм смешался с артистизмом».
Ванесса и Морган завершили своё выступление на ЧЕ в Минске 24 января. Французский дуэт ушёл в огромный отрыв от всех пар, кроме Тарасова и Морозовой.
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Новости Франции. Победительница парного катания ЧЕ в Минске Ванесса Джеймс многословно поделилась своими впечатлениями от соревнования. В предисловии...
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