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«Мы так долго мечтали об этом». Ванесса Джеймс поделилась впечатлениями от ЧЕ в Минске

27.01.2019 16:15 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Победительница парного катания ЧЕ в Минске Ванесса Джеймс многословно поделилась своими впечатлениями от соревнования.  

В предисловии французская спортсменка отметила, что из уважения хотела подождать, пока все её коллеги закончат выступать, а уже потом говорить о чемпионате.  

«Не могу передать словами, какого быть чемпионами Европы 2019! Мы так долго мечтали об этом и гордимся, что смогли представлять в Беларуси Францию. Беларусь, ты всегда будешь в наших сердцах», – рассказывает Ванесса.  

Спортсменка поблагодарила всех за то, что они продолжали верить в неё и её напарника, даже когда сам дуэт потерял веру в себя.  

«Вы сделали это возможным. Наш успех – это ваш успех, эта медаль принадлежит всем нам!», – добавила фигуристка.  

Далее Джеймс ещё раз выразила всем свою благодарность и перечислила многих из своей команды, кому она очень признательна.  

«Мы так долго мечтали об этом». Ванесса Джеймс поделилась впечатлениями от ЧЕ в Минске
Фото: instagram.com/vanessa_james_sk8  

Подписчики порадовались за французский дуэт и поздравили их.  

«Вы были потрясными!»,  

«Ваше выступление было словно сном для меня. Вы поднимаете фигурное катание на новый уровень. Примите мои огромные поздравления с заслуженной победой»,  

«Поздравляю! Замечательно, когда у таких трудолюбивых людей, как вы, сбываются мечты. Наслаждайтесь успехом сполна. Вы заслужили это!»,  

«Я стал вашим поклонником. Я смотрел вашу прекрасную программу, затаив дыхание. Атлетизм смешался с артистизмом».  

Ванесса и Морган завершили своё выступление на ЧЕ в Минске 24 января. Французский дуэт ушёл в огромный отрыв от всех пар, кроме Тарасова и Морозовой.  

Джеймс и Сипре показали выдающийся прокат, достойно выиграв золотую медаль (подробнее здесь).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. Победительница парного катания ЧЕ в Минске Ванесса Джеймс многословно поделилась своими впечатлениями от соревнования.   В предисловии...
 
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