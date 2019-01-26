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Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

27.01.2019 16:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Достижения наших учёных широко используются в различных сферах — медицина, образование, промышленность и транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Сейчас к презентации готовится новый усовершенствованный белорусский электромобиль. Причем это будет сразу несколько моделей, в том числе минивэн. Кстати, отечественные разработки используются во многих странах. В 2018 году экспорт инновационной продукции вырос на 20%. Так что, это еще и весомая статья доходов для страны.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Белорусские ученые совместно микробиологами в этой лаборатории Института физики разработали настоящее оружие против бактерий и микробов, опасных для организма человека. Без него в будущем не обойтись. Миру уже известны летальные случаи, когда 26 известных антибиотиков сдались перед супербактерией. Главный компонент в новом лекарстве просто свет.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Это новое поколение в развитии лазерного лечения. Скажем, хеликобактер – причина гастрита и язвы желудка.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Для ее лечения используются препараты, содержащие тяжелые металлы. Они воздействуют не только на микроб, но и на сам организм. Новый метод бьет прямо в цель – только по вредителю.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Виталий Плавский, заместитель директора Института физики им. Б.И. Степанова:
Мы выявили наиболее чувствительные мишени, которые выступают в качестве и акцепторов оптического излучения микробной клетки, и являются наиболее чувствительными мишенями, повреждение которых приводит к гибели микробной клетки.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Анастасия Ярощик – Корниенко, СТВ:
Вот так будут лечить пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

И эта только одна из уникальных разработок белорусских ученых. Год выдался действительно результативным.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Так, открыли новый закон планетарных расстояний в Солнечной системе. Самый громкий проект года: международная космическая миссия по изучению Меркурия. В октябре интернациональный летательный аппарат, который защищают наши экраны, отправился к маленькой планете с космодрома в Южной Америке.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Сейчас мы работаем с КНР в области космоса, беспилотных летательных аппаратов. Планируем совместный пилотируемый летательный аппарат, то есть мини-самолеты.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Белорусами создана автоматизированная система контроля за радиационной обстановкой в районе Белорусской АЭС. Наши разработчики представили миру также целый ряд новых медикаментов, в частности для лечения рассеянного склероза.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Завершается создание Белорусской антарктической станции. Она станет круглогодичной. Сотрудничество науки и производства приносит все больше пользы экономике.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Андрей Косовский, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям:
Экспорт высокотехнологичной и наукоемкой продукции за 11 месяцев 2018 года составил более 12 миллиардов по стране.

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года

Всех секретов ученые не раскрывают. Ну а разработчики из Института физики готовят свое изобретение к сертификации. И тогда аппарат, который без антибиотиков может лечить огромный список заболеваний, поступит в поликлиники.
 
 
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Новости Беларуси. Достижения наших учёных широко используются в различных сферах — медицина, образование, промышленность и транспорт, сообщили в программе...
 
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