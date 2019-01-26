Ирина Кривко заняла 7-е место в масстарте в Антхольце

"Еврорадио" . Спортсменка неудачно провела первую стрельбу и получила штрафной круг, поэтому была только на 19-м месте. Но после Ирина стала набирать скорость и уже со второго огневого рубежа, где чисто отстрелялась, выходила на 10-м месте, передает





Третья стрельба также была удачной для белоруски и она покинула стрельбище второй, однако удержать темп она не сумела, к тому же на последнем рубеже допустила промах, поэтому финишировала 7-й.









Первое место досталось представительнице Германии Лауре Дальмаер, второе место заняла чешка Маркета Давидова, третье — еще одна немка Ванесса Хинц.