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Ирина Кривко заняла 7-е место в масстарте в Антхольце

27.01.2019 17:11 — Разное | Партизан  
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 7-е место в гонке с массовым стартом, которая прошла в итальянском Антхольце в рамках этапа Кубка мира.

Спортсменка неудачно провела первую стрельбу и получила штрафной круг, поэтому была только на 19-м месте. Но после Ирина стала набирать скорость и уже со второго огневого рубежа, где чисто отстрелялась, выходила на 10-м месте, передает "Еврорадио".

Третья стрельба также была удачной для белоруски и она покинула стрельбище второй, однако удержать темп она не сумела, к тому же на последнем рубеже допустила промах, поэтому финишировала 7-й.


Первое место досталось представительнице Германии Лауре Дальмаер, второе место заняла чешка Маркета Давидова, третье — еще одна немка Ванесса Хинц.

 
 
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Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 7-е место в гонке с массовым стартом, которая прошла в итальянском Антхольце в рамках этапа Кубка мира.
 
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