В Беларуси разрушается памятник неоготики XIX века. Помогите его спасти

Кто и когда построил часовню-усыпальницу





Род Ожешко получил земли в этом местечке в XVIII веке. Когда хозяином имения стал Никодим Ожешко, он развернул там пейзажно-регулярный парк площадью 30 гектаров и построил ту самую часовню-усыпальницу для представителей своего рода. Строилась каплица по проекту Франтишка Ящольда, который участвовал в создании дворца Пусловских в Коссово.





Есть легенда, что именно в этой усыпальнице Элиза Ожешко прятала генерала Ромуальда Траугутта, который возглавлял Кобринский повстанческий отряд во время восстания 1863−1864 гг. «Говорят, в башенке была комнатка, в которой Элиза Ожешко его укрывала, пока жандармы его везде искали. Когда поиски стихли, она его вывезла на повозке и переправила в Польшу, — объяснила собеседница», – рассказала местный краевед, преподаватель воловельской школы Инна Яковчик.





Как не пытаются спасти исторические здание





Инна рассказала, что часовня-усыпальница пережила две войны: в Первую мировую немцы ободрали со здания медную крышу и увезли медь в Германию. Сейчас в усыпальнице валится крыша, но никто ничего с этим не делает. «К нам приезжал внучатый племянник Флориана Ожешко. Оставил 50 долларов, на которые вокруг захоронения положили плитку», – рассказала краевед.





Инна также рассказала, что раньше к усыпальнице не было даже прохода – все заросло кустами. Территорию расчистил и поддерживал порядок ее отец. Потом к нему подключились школьники. Еще чуть позже на благоустройство усыпальницы выделили средства. Правда, их хватило только на несколько фонарей, которые уже не работают. «Местные жители рассказывали, что в советские времена в усыпальнице были витражи красивые, цветные. Мои ровесники еще помнят, как кидали в них камешки», – дополнила краевед.





В 2008 году в Закозель приехали археологи, которые нашли останки представителей рода Ожешко. Их перезахоронили возле усыпальницы. Об этом начали писать в СМИ, и чиновники обратили внимание на плачевное состояние усыпальницы. Была составлена проектно-сметная документация, и начались подготовительные работы по реставрации часовни, которые так и не завершились из-за недостатка финансирования. В 2017 году смету реставрации пересмотрели и отправили ее в Фонд президента, в надежде найти инвестора там. Ответа пока не было, поэтому сейчас методисты по охране историко-культурного наследия пытаются найти родственников Ожешко.









Научный руководитель по разработке научно-проектной документации памятника реставрации усыпальницы Ольга Ничипорчик в беседе с TUT.BY подчеркнула, что сейчас состояние памятника критическое: «Объект разрушается, ничем не защищен».





Сметная стоимость первоочередных реставрационно-восстановительных работ в ценах января 2019 года составила 816 580 рублей (почти 380 тысяч долларов). Перспективы получить бюджетное финансирование туманные, поэтому власти открыли благотворительный счет для сбора средств на восстановление памятника. Пока краудфанд-кампания стоит на месте: «Ни копеечки не было вообще», – рассказала Людмила Веремейчик.





Номер благотворительного счета для сбора средств на реставрацию часовни-усыпальницы:





BY24 AKBB 364 221 50 000 441 300 000 ф-л 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» код АКВВВY21802 УНП 200 070 815 ОКПО 022332401000.