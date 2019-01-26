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Жители Могилевщины протестуют против вредного производства

27.01.2019 15:53 — Разное | Партизан  
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«Черного снега не было», – говорят чиновники жителям поселка Вейно под Могилевом в ответ на их жалобу в прокуратуру. В ноябре прошлого года люди выявили факт выброса черной сажи с предприятия для производства технического углерода «Омск Карбон». Но встретиться с пострадавшими ответственные чиновники решились только через 2 месяца после происшествия.



На собрание о вопросах безопасности на предприятии с российским капиталом «Омск Карбон Могилев» пригласили только тех, кто подписывался под обращением в прокуратуру. Но люди не растерялись и расклеили объявления по всем поселке, передает "Белсат".

«Я из больницы не выхожу из-за их завода, а сейчас нас не пускают поговорить».

Желающих получить ответы от чиновников пришло так много, что не все уместились в крохотной зале сельского совета.

«Вот вы сказали, что господин Каркачов живет в Вейно. Можно вам задать вопрос, конкретно вам, мы с вами живем в одном доме. Вас не зацепило, ну скажите вот честно»?

О превышении заводом норматива по твердым частичкам в 40 раз свидетельствует ответ заместителя председателя комитета природных ресурсов Константина Теплякова. На собрании выяснилось, что все не так.

«Я в тот день здесь был, я снимал на телефон, я конкретно на снегу не видел сажи, когда говорили, что весь снег в саже», – говорит Сергей Челочев из отдела контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов.

Мол, превышение было зафиксировано не в жилой зоне, а в самом источнике выбросов – в трубе.

«От источника выбросов до границы земельного участка – это порядок расчета санитарно-защитной зоны, расстояние составляет 1006 и 1024 м, что подтверждено снимками», – считает главный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

По словам чиновников, сейчас на заводе «Омск Карбон Могилев» проводится корректировка проектировой документации, после чего в обязательном порядке проведут повторную экологическую экспертизу. Чиновники пообещали установить на заводе «Омск Карбон» систему автоматического контроля концентрации и объема выбросов.


«Весь технологический цикл производства углерода герметизированный, система вловвальных фильтров оборудована элементами, степень улавливания которых составляет 99,99%», – говорит Ирина Давыденко, Свободная экономическая зона 4.

Чтобы успокоить людей, чиновники пообещали засадить поле между деревней и заводом деревьями.

«Первая линия «Омск Карбона» должна давать 40 тонн углерода, а всего планируется выпускать 20 тонн в год, т.е. в 5 раз больше. И если при первом пробном пуске все засыпано было сажей, то представляете, если он в 5 раз эффективнее будет работать», – говорит Владимир Кравченко из Могилевского правозащитного центра.

На встрече присутствовал и представитель завода «Омск Карбон» Николай Кривицкий. Он пригласил жителей Вейно на экскурсию по территории предприятия.

«Я не довольна, у меня дети. Меня интересует, чем мы дышим».

«Никаких результатов не дало. Людей травили, так и будут травить ».

«Давление, давление – после вот этого – так у нас у многих давление».

«Должна санэпидстанция посмотреть твои технические условия, что ты создаешь, они посмотрели – а им в карман вот так вот сунули».

Запуск завода «Омск Карбон Могилев» запланирован на март 2019 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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«Черного снега не было», – говорят чиновники жителям поселка Вейно под Могилевом в ответ на их жалобу в прокуратуру. В ноябре прошлого года люди выявили факт...
 
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