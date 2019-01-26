ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси создают новый электрокар и первый электромотоцикл

27.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси представят новую модель электромобиля, сообщает «МИР 24». Пробег электрокара будет вдвое больше, чем у предыдущей версии, – 200 километров на одной зарядке.

Еще одна разработка – первый белорусский электромотоцикл. По словам специалистов, за электротранспортом – будущее, как и за новыми материалами.  Применять их будут при производстве самолетов и вертолетов, а также беспилотной техники.

«Все летательные аппараты должны быть маневренными, выносливыми, прочными. И такие материалы будут устойчивее и прочнее даже стали», – сказал председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.

Сегодня в Беларуси отмечают День науки. В Национальной академии наук работают 18 тысяч исследователей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пробег электромобиля будет вдвое больше, чем у предыдущей версии, – 200 километров на одной зарядке.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси в 2018 году сократилась численность населения. Зато в Минске очередной рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика