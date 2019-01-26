В Беларуси создают новый электрокар и первый электромотоцикл

В Беларуси представят новую модель электромобиля , сообщает «МИР 24». Пробег электрокара будет вдвое больше, чем у предыдущей версии, – 200 километров на одной зарядке.

Еще одна разработка – первый белорусский электромотоцикл. По словам специалистов, за электротранспортом – будущее, как и за новыми материалами. Применять их будут при производстве самолетов и вертолетов, а также беспилотной техники.

«Все летательные аппараты должны быть маневренными, выносливыми, прочными. И такие материалы будут устойчивее и прочнее даже стали», – сказал председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков.

Сегодня в Беларуси отмечают День науки. В Национальной академии наук работают 18 тысяч исследователей.