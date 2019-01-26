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Заключению мирного договора с Токио препятствует поддержка Японией антироссийских санкций - Песков

27.01.2019 17:35 — Разное | Интерфакс  
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Поддержка Японией санкционного режима против России очень мешает подписанию мирного договора с этой страной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которая мешает очень сильно подписанию мирного договора", - сказал Д.Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"

Он напомнил, что на Дальневосточном форуме в прошлом году президент РФ выступил с инициативой подписания мирного договора с Японией без предварительных условий, чтобы затем на этом фундаменте вместе в атмосфере доверия заниматься решением жизненно важных проблем. "Это не нашло понимания у наших японских коллег, и пока в этом наши подходы разнятся", - сказал Д.Песков.

По его словам, Япония выступает с тех позиций, что решение проблем в отношениях должно осуществиться вместе с заключением договора или раньше этого момента. "Вот если примитивизировать эту ситуацию, то вот так она и обстоит. Но это не значит, что мы в тупике", - подчеркнул Д.Песков.

В ходе разговора пресс-секретарю напомнили, что Россию "неоднократно обманывали" со времён президента РФ Михаила Горбачёва, заверяя, например, в отсутствии планов НАТО расширяться на восток.

"Очень правильное замечание, и, конечно же, вряд ли в Москве кто-то будет второй раз наступать на грабли и вряд ли кто-то будет верить, скажем так, каким-то вербальным заверениям по такой жизненно важной субстанции, как безопасность", - сказал Д.Песков.

 
 
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Поддержка Японией санкционного режима против России очень мешает подписанию мирного договора с этой страной, заявил пресс-секретарь главы российского...
 
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