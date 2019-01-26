ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госсекретарь Союзного государства предложил создать общий суд

27.01.2019 17:29 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Григорий Рапота. Фото: kremlin.ru
Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота заявил, что Минску и Москве целесообразно подумать над вопросом создания дополнительных наднациональных органов в рамках союзного государства, например, суда и счетной палаты, пишет «РИА Новости».

«Думаю, можно сделать какие-то дополнительные шаги по созданию новых инструментов наднационального свойства, например, суда Союзного государства», — сказал Григорий Рапота журналистам в пятницу в Минске.

Госсекретарь пояснил, что создание союзного суда целесообразно, потому что порой между хозяйствующими субъектами Беларуси и России возникают спорные ситуации, «требующие арбитража, а он как таковой не функционирует». «Мне представляется, что создание такого (союзного — ред.) арбитража будет совершенно нелишним», — подчеркнул Рапота. Кроме того, продолжил он, есть возможность создания счетной палаты Союзного государства, если на то «будет воля контролирующих органов и правительств».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь пояснил, что создание союзного суда целесообразно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Измотанный дракой Виторган внезапно слег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика