|
Госсекретарь Союзного государства предложил создать общий суд
Григорий Рапота. Фото: kremlin.ru
«Думаю, можно сделать какие-то дополнительные шаги по созданию новых инструментов наднационального свойства, например, суда Союзного государства», — сказал Григорий Рапота журналистам в пятницу в Минске.
Госсекретарь пояснил, что создание союзного суда целесообразно, потому что порой между хозяйствующими субъектами Беларуси и России возникают спорные ситуации, «требующие арбитража, а он как таковой не функционирует». «Мне представляется, что создание такого (союзного — ред.) арбитража будет совершенно нелишним», — подчеркнул Рапота. Кроме того, продолжил он, есть возможность создания счетной палаты Союзного государства, если на то «будет воля контролирующих органов и правительств».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь пояснил, что создание союзного суда целесообразно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)