Измотанный дракой Виторган внезапно слег



Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com

Виторган опубликовал в личном Instagram снимок себя любимого. На фото артист кажется измотанным, немного неряшливым и поникшим.Ниже Максим написал, что коллеги разрешили ему взять небольшой перерыв. Артист собирается денек-другой поболеть, а после вернуться в строй.отметил он под публикацией. Примечательно, что комментарии к записи артист заблокировал.Возможно,внезапно слег после нашумевшей драки с режиссером. Мужчины схлестнулись у одной из столичных кофеен, в результате потасовки Константин получил перелом носа.Ходят слухи, что причиной размолвки стали слухи о якобы любовных взаимоотношенияхи Богомолова. К слову, участники конфликта пока никак не комментируют ситуацию.