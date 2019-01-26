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Измотанный дракой Виторган внезапно слег

27.01.2019 17:27 — Разное | UDF  
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Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Актер Максим Виторган ушел на больничный. Супруг Ксении Собчак приходит в себя дома.

Виторган опубликовал в личном Instagram снимок себя любимого. На фото артист кажется измотанным, немного неряшливым и поникшим.

Ниже Максим написал, что коллеги разрешили ему взять небольшой перерыв. Артист собирается денек-другой поболеть, а после вернуться в строй.

"Мои артисты дали мне возможность поболеть денек дома и репетируют сегодня самостоятельно. Высокий уровень самосознания. Но завтра злой К.Барабас вернется и будем писать "гороскопы-некрологи", как говаривал мэр одного потерянного во времени и пространстве города", – отметил он под публикацией. Примечательно, что комментарии к записи артист заблокировал.


Возможно, Максим Виторган внезапно слег после нашумевшей драки с режиссером Константином Богомоловым. Мужчины схлестнулись у одной из столичных кофеен, в результате потасовки Константин получил перелом носа.

Ходят слухи, что причиной размолвки стали слухи о якобы любовных взаимоотношениях Ксении Собчак и Богомолова. К слову, участники конфликта пока никак не комментируют ситуацию.

 
 
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Супруг Ксении Собчак приходит в себя дома.
 
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